Stiri pe aceeasi tema

- Traian Basescu a declarat, joi seara, la Romania TV, ca la Summitul de la Sibiu nu a fost totul un consens. Fostul președinte e de parere ca președintele Franței, Emmanuel Macron, prin propunerea de a crea o armata a UE ar putea duce la un conflict cu SUA, prin care americanii sa iasa din NATO.”Azi…

- Presedintele Klaus Iohannis a avut, joi, o intalnire bilaterala, cu presedintele Frantei, Emmanuel Macron, in marja summitului informal de la Sibiu, chiar in biroului primarului din oraș. Emmanuel Macron l-a vizitat pe Klaus Iohannis in locul in care a lucrat timp de 14 ani, iar Administratia Prezidentiala…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat joi ca-si ''asuma'' vanzarea de arme franceze catre Arabia Saudita si Emiratele Arabe Unite si care ar fi putut fi folosite in Yemen, dar a asigurat ca a obtinut ''garantii'' ca ele ''nu vor fi utilizate impotriva…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat joi, la sosirea la Summitul UE de la Sibiu, ca deși liderii europeni au viziuni diferite, vor incerca sa ia masuri care sa asigure securitatea și bunastarea UE, informeaza B1TV. ,,Vreau sa multumesc celor care au organizat acest summit. Este simbolic ca in…

- Presedintele Senatului, liderul ALDE Calin Popescu-Tariceanu, a facut, joi, de Ziua Europei, un apel ca disputele interne sa fie lasate pentru o zi in plan secundar, in asa fel incat Summitul de la Sibiu sa fie pentru Romania o reusita. El a transmis mesajul prin intermediul Facebook, printr-un clip…

- La alegerile europarlamentare din 26 mai se va decide realmente viitorul Europei, cetatenii avand de ales intre partidele traditionale si cele extremiste, care vin cu sloganuri, dar nu cu solutii, a declarat joi presedintele Klaus Iohannis, la Sibiu, inainte de inceperea Summitului informal al sefilor…

- Ziua Europei o sarbatorim anul acesta cu gandul la viitorul Uniunii Europene, al carui profil se contureaza in dezbaterile gazduite de Romania chiar astazi, ca deținatoare a Președinției Consiliului UE, susține premierul Viorica Dancila, precizand ca Romania va fi in continuare un susținator al proiectului…

- Jurnalistul Ion Cristoiu face o analiza critica a scrisorii adresata de Emmanuel Macron cetațenilor Europei prin intermediul a 28 de ziare, spunand ca aceasta arata de fapt Macron propune un fel de KGB la nivelul UE și arata cat de departe sunt liderii Europei de realitațile vremurilor.Redam…