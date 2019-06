Stiri pe aceeasi tema

- Emmanuel Macron considera ca sfârșitul lunii octombrie ar trebui sa reprezinte și finalul ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, o decizie care se tot amâna în urma unor negocieri interminabile, unde niciuna dintre parți nu vrea sa

- "Ar fi o idee proasta cea de a tot amana", a declarat, in engleza, seful statului francez, intrebat despre viziunea lui asupra Brexitului, "pentru ca, in pofida faptului ca a vedea Marea Britanie plecand (din UE) este o veste foarte proasta, atunci cand liderii incearca sa nu respecte o decizie a…

- Data de 31 octombrie fixata pentru Brexit va fi "ultima, ultima data limita", a declarat presedintele francez Emmanuel Macron in fata directorilor marilor banci internationale reuniti luni la Palatul Elysee, informeaza AFP. "Ar fi o idee proasta cea de a tot amana", a declarat, in engleza,…

- Datorita opoziției lui Macron Divergentele dintre presedintele francez Emmanuel Macron si cancelarul german Angela Merkel slabesc sansele lui Manfred Weber, candidatul sustinut de aceasta la presedintia Comisiei Europene, si ar putea deschide calea pentru numirea unei femei la conducerea executivului…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, isi va schita noua politica in urma ''marii dezbateri nationale'' pe care a convocat-o in contextul protestelor ''vestelor galbene'', in cursul unei conferinte de presa ce se va desfasura joi, 25 aprilie, a anuntat vineri Palatul Elysee, transmite agentia Reuters,…

- Premierul britanic Theresa May se va deplasa marti la Berlin si apoi la Paris, in incercarea de a-i convinge pe cancelarul federal german Angela Merkel si pe presedintele francez Emmanuel Macron, in ajunul unui su...

- Uniunea Europeana nu va fi pe termen lung "ostatic" in criza Brexit, a afirmat miercuri Emmanuel Macron, presedintele Frantei, somand Marea Britanie sa propuna o solutie privind iesirea ordonata din Uniunea Europeana pana pe 10 aprilie."Prioritatea noastra este buna functionare a Uniunii Europene…

- Marea Britanie ar trebui sa vina cu o justificare clara pentru o eventuala cerere a sa de amanare a termenului limita pentru separarea de Uniunea Europeana, care era prevazut pentru 29 martie, a declarat miercuri presedintele francez Emmanuel Macron, subliniind ca o perioada de timp in plus nu va…