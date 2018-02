Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe turc, Mevlut Cavusoglu, a criticat joi avertismentul lansat de catre presedintele Frantei, Emmanuel Macron, pe tema ofensivei Ankarei in Siria, afirmand ca Franta ''nu are de dat lectii'' Turciei, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- Franta intentioneaza sa interzica ofertele de tipul "cumperi una si o primesti pe a doua gratis" la produsele alimentare din supermarketuri, pentru a garanta venituri mai bune pentru fermieri, o decizie care va reprezenta un test pentru politicile presedintelui Emmanuel Macron referitoare…

- SUA investigheaza Apple in scandalul bateriilor, scrie Reuters . Departamentul Justiției din SUA și Comisia pentru Activitați Mobiliare (SEC) au cerut mai multe informații din partea companiei. Nu sunt vizate legile privind consumatorii, ci legile care protejeaza investitorii pe bursa. Mai exact, orice…

- "Bineinteles ca daca se va pune problema unei pedepse cu moartea, statul francez va interveni", a declarat Belloubet in timpul unei emisiuni politice organizate de mass-media RTL, Le Figaro si LCI.Solicitata sa precizeze ce actiuni ar fi mai exact preconizate, ministrul a declarat doar…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a cerut vineri Uniunii Europene sa instituie noi sanctiuni impotriva Venezuelei, informeaza AFP si Reuters. In cadru european, "am adoptat sanctiuni individuale impotriva conducatorilor venezueleni, care au un impact limitat. As dori sa mergem mai…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a cerut, vineri, impunerea de noi sanctiuni la nivelul Uniunii Europene impotriva Venezuelei, ca urmare a deciziei Curtii Supreme de la Caracas privind interzicerea partidelor de opozitie la alegerile prezidentiale anticipate din 30 aprilie, relateaza Reuters.

- Francezii ar vota probabil in favoarea ieșirii din Uniunea Europeana, in cazul in care ar avea loc un referendum pe aceasta tema. Aceasta declarație a fost facuta chiar de președintele Franței, Emmanuel Macron, noteaza Sky News. Emmanuel Macron a afirmat ca „intotdeauna exista un risc”, atunci cand…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat vineri ca Franta "are nevoie" de Germania pentru a reforma Europa, cu doua zile inainte de un vot crucial asupra formarii unei coalitii guvernamentale intre conservatori si social-democrati la Berlin, relateaza AFP. "Nu pot decat sa spun ca ambitiile…

- Franța iși dubleaza bugetul alocat pentru operațiunile militare din strainatate. Președintele francez, Emmanuel Macron, a anunțat vineri aceasta decizie, marcand o și mai mare implicare militara a statului in afara granițelor.

- Ministrul de externe britanic, Boris Johnson, unul dintre cei mai ferventi militanti pentru iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, a pledat pentru construirea unui pod gigant peste Canalul Manecii care sa lege Marea Britanie de Franta, informeaza Reuters, care citeaza BBC si The Daily Telegraph.…

- Boris Johnson, ministrul de Externe al Marii Britanii, a declarat vineri ca ar trebui construit un pod care sa lege Marea Britanie de Uniunea Europeana, dupa ce Regatul Unit va parasi în mod formal Blocul comunitar, a relatat cotidianul Daily Telegraph, citat de site-ul agentiei Reuters.…

- Ministrul de externe britanic, Boris Johnson, unul dintre cei mai ferventi militanti pentru iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, a pledat pentru construirea unui pod gigant peste Canalul Manecii care sa lege Marea Britanie de Franta, informeaza vineri agentiile de presa EFE si Reuters, citand…

- Ministrul de externe britanic, Boris Johnson, unul dintre cei mai ferventi militanti pentru iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, a pledat pentru construirea unui pod gigant peste Canalul Mânecii care sa lege Marea Britanie de Franta, informeaza vineri agentiile de presa EFE si Reuters,…

- Activitatea presedintelui american Donald Trump asupra drepturilor omului in primul sau an de mandat a fost un 'dezastru' si a incurajat oprimarea de catre lideri autoritari in tari precum China si Rusia, a declarat miercuri directorul Human Rights Watch, Kenneth Roth, relateaza Reuters.…

- Franta si Marea Britanie vor semna un nou tratat privind imigratia, la o intalnire care va avea loc joi intre presedintele Emmanuel Macron si prim-ministrul Theresa May, au transmis oficiali francezi.Intalnirea celor doi va avea loc in Marea Britanie. Tratatul va „completa” si nu inlocui acordul…

- Intalnirea celor doi lideri, stabilita pentru sfarsitul dupa-amiezei de vineri, va fi prima dupa finalizarea proiectului de acord guvernamental intre conservatorii dnei Merkel (Uniunea Crestin Democrata/Uniunea Crestin Sociala, CDU/CSU) si social-democratii germani (SPD), care ar putea duce in viitorul…

- Președintele francez Emmanuel Macron și-a prezentat viziunea despre reforma Justiției din Franța, intr-un discurs ținut luni la Curtea de Casație din Paris, la care au participat liderii judecatorilor și ai procurorilor francezi. Potrivit presei franceze, Macron i-a dezamagit pe procurorii care cereau…

- Germania si Franta vor incerca sa intensifice presiunile pentru reformarea zonei euro, la o reuniune a ministrilor de Finante ai celor doua tari care va avea loc in aceasta saptamana la Paris, incurajate de acordul preliminar de formare a unei noi coalitii de guvernare la Berlin, transmite Reuters,…

- Franta a salutat vineri acordul dintre cancelarul german Angela Merkel si Partidul Social-Democrat (SPD) pentru a incepe negocieri de impartire a puterii si a reinnoda ''marea coalitie'' dintre conservatori si social-democrati, potrivit unui purtator de cuvant al guvernului francez,…

- Poliția franceza a anunțat ca toate bijuteriile furate in timpul jafului armat de la celebrul hotel Ritz din Paris au fost recuperate. Acestea au fost gasite intr-o geanta care probabil a fost scapata de unul dintre hoți, relataza BBC News. „Pot sa confirm ca toate bijuteriile furate au fost gasite…

- Norvegia a exportat anul trecut 2,6 milioane de tone de fructe de mare, in valoare de 94,5 miliarde de coroane norvegiene (11,73 miliarde de dolari), un nivel record, a anuntat Consiliul norvegian, transmite Reuters, preluata de Agerpres. Datele reprezintă o creştere de 3% a valorii exporturilor,…

- Anuntul presedintelui francez Emmanuel Macron privind elaborarea unei legi impotriva asa-numitelor 'fake news' (stiri false) a fost intampinat cu reactii critice din partea unor politicieni si internauti, care vad in masurile propuse o incercare de ingradire a libertatii de exprimare, se arata intr-un…

- Anuntul presedintelui francez Emmanuel Macron privind elaborarea unei legi impotriva asa-numitelor 'fake news' (stiri false) a fost intampinat cu reactii critice din partea unor politicieni si internauti, care vad in masurile propuse o incercare de ingradire a libertatii de exprimare, se…

- Celebrul saptamanal britanic The Economist, stindard al liberalismului, a desemnat Franta "tara anului" 2017 pentru alegerea lui Emmanuel Macron, estimand ca noul presedinte "a maturat fostul regim", informeaza AFP. "Franta a depasit asteptarile", scrie revista intr-un editorial publicat in ultimul…

- Guvernul francez va incerca sa echilibreze relatiile comerciale dintre fermieri, procesatori si distribuitori printr-un proiect de lege care va fi prezentat joi si care ar urma sa propuna majorarea pretului minim reglementat la alimente si limitarea vanzarilor promotionale in supermarketuri, informeaza…

- Franta si Statele Unite sunt determinate sa puna presiune asupra Iranului pentru a renunta la programul nuclear, luand in considerare si posibilitatea implementarii unor noi sanctiuni, a declarat, marti, ministrul de Externe francez Jean-Yves Le Drian, informeaza site-ul agentiei Reuters.…

- Autoritatile franceze au interzis vanzarea si au cerut retragerea unor formule de lapte praf si produse alimentare pentru copii fabricate de gigantul francez Lactalis, dupa descoperirea bacteriei salmonella, a anuntat duminica Directia Generala pentru Concurenta, Consum si Combaterea Fraudelor (DGCCRF),…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan și omologul sau francez Emmanuel Macron vor depune eforturi comune pentru a incerca sa convinga Statele Unite sa-și reconsidere decizia de a recunoaște Ierusalimul drept capitala a Israelului, a declarat sambata o sursa prezidențiala turca, relateaza Reuters.…

- Președintele francez Emmanuel Macron i-a adus un ultim omagiu compozitorului, actorului și cantarețului Johnny Hallyday, sambata, in fața bisericii Madeleine din Paris, declarand ca acesta a fost "o parte din noi, o parte din Franța", relateaza AFP, potrivit Agerpres.ro.

- Franta si Qatar au semnat joi, cu prilejul unei scurte vizite a presedintelui Emmanuel Macron la Doha, contracte de 12 miliarde de euro, dintre care cea mai mare parte vor fi destinate achizitiei de catre emirat a cel putin 12 avioane de lupta Rafale si a 50 de aeronave Airbus A321, transmit AFP,…

- Președintele francez Emmanuel Macron, aflat in vizita in Africa, a ținut marți sa se distanțeze de predecesorii sai, afirmand ca provine dintr-o generație care nu vrea sa le spuna africanilor ce sa faca și ca iși dorește sa-și concentreze eforturile pe repararea relațiilor dintre Africa și Europa,…

- Propunerile presedintelui Emmanuel Macron de reforma a Europei vor fi mai greu de realizat daca Franta nu are un 'partener puternic' in Germania, a declarat luni noul purtator de cuvant al guvernului francez, Benjamin Griveaux, relateaza Reuters si AFP. 'Acordam, bineinteles, o atentie deosebita…

- Viziunea presedintelui francez Emmanuel Macron privind revigorarea Europei va fi mai greu de realizat daca Franta nu are alaturi o Germanie "puternica drept partener", a declarat, Benjamin Griveaux, un purtator de cuvant al Administratiei de la Paris, informeaza agentia de stiri Reuters. …

- Alegerea ca presedinte al Frantei a lui Emmanuel Macron, un politician de orientare de centru favorabil mediului de afaceri, a determinat o schimbare a perceptiei investitorilor americani, multi dintre acestia intentionand sa se extinda in aceasta tara, potrivit unui sondaj de opinie citat de Reuters,…

- Investigatorii anticoruptie din Franta l-au audiat pe seful Airbus, Tom Enders, si pe alti trei directori ai grupului aeronautic european ca martori intr-o ancheta privind vanzarea unor sateliti catre Kazahstan, in 2010, arata informatiile publicate joi in presa, transmite Reuters.

- Parlamentarul și omul de afaceri rus Suleiman Kerimov, arestat marți seara de poliția franceza pe aeroportul din Nisa in legatura cu un caz de evaziune fiscala, va comparea in fața instanței in vederea plasarii sale sub investigație judiciara, transmite miercuri Reuters. Conform sistemului…

- Unele state europene se opun planurilor UE de crestere a impozitelor pentru companiile multinationale din industria tehnologiei, potrivit unui proiect obtinut de Reuters, care ar putea provoca nemultumire publica dupa dezvaluirile din ultima perioada legate de schemele de evitare a platii impozitelor.…

- Premierul demisionar libanez Saad Hariri a sosit marți seara la Cairo, unde va fi primit de președintele egiptean Abdel Fattah al-Sissi, transmit Reuters și dpa. Hariri s-a aflat la Paris începând de sâmbata, unde s-a întâlnit cu președintele Emmanuel…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si-a exprimat luni ingrijorarea in legatura cu esecul negocierilor pentru formarea unei coalitii de guvernare in Germania, declarand ca "nu este in interesul" Frantei ca acest proces sa se blocheze si subliniind ca exista "un risc real" de dezacord, relateaza…

- Franta isi doreste o Germanie puternica si stabila care sa ajute la dezvoltarea Europei, a declarat un oficial din cadrul administratiei presedintelui Emmanuel Macron, adaugand ca statul francez va continua sa lucreze cu guvernul german, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters. "Pentru…

- Agentia oficiala de stiri saudita - SPA - a transmis sambata ca Ministerul saudit de Externe a dispus "chemarea la consultari" a ambasadorului saudit de la Berlin. Guvernul saudit a semnalat ca va transmite o "nota de protest" Germaniei, prin intermediul ambasadorului german la Riyad, fata…

- Din nou demonstrații sindicale in Franța. Protestatarii sunt in continuare nemulțumiți de reformele liberale promovate de guvernul lui Emmanuel Macron și de modificarea asigurarilor de șomaj, a drepturilor de pensionare precum și a unor tipuri de contracte de munca.

- Parisul l-a invitat pe Saad Hariri și familia sa pentru "cateva zile" in Franța, intr-un "un gest de prietenie", iar sosirea premierului libanez demisionar nu este "in niciun fel" un exil politic, a declarat miercuri președintele francez Emmanuel Macron in cadrul Conferinței…

- Institutul francez de securitate nucleara a identificat un nor radioactiv desupra Europei, cauzat cel mai probabil de un incident nuclear produs in Rusia sau in Kazahstan, scrie Reuters. Prezența unui nor de poluare radioactiva asupra Europei in ultimele saptamani indica faptul ca undeva in Rusia sau…

- Ministrul afacerilor externe al Frantei, Jean-Yves Le Drian, a intreprins joi o vizita in Egipt, unde a fost primit de presedintele egiptean Abdel Fattah al-Sissi, semn al bunelor relatii intre Paris si Cairo, informeaza AFP. Le Drian, care s-a aflat in vizita oficiala in Emiratele Arabe Unite impreuna…

- Președintele francez, Emmanuel Macron, a inaugurat muzeul Luvru in Abu Dhabi, construit in ultimii 10 ani, care deține 600 de lucrari de arta permanenta și 300 de imprumuturi din Franța, scrie BBC News. Laudata de critici, cladirea are o cupola conceputa astfel incit sa permita soarelui puternic al…

- Cel putin 20 de state membre ale Uniunii Europene vor semna saptamana viitoare un pact privind apararea comuna, initiativa promovata de Franta si Germania, pentru finantarea si dezvoltarea infrastructurii militare comune, intr-o manifestare a unitatii europene dupa decizia Marii Britanii de a parasi…

- Summitul de la Paris de la 12 decembrie, pe care Franta il organizeaza la doi ani de la incheierea Acordului de la Paris privind modificarile climatice, va reuni 2.000 de participanti, iar inclusiv 100 de tari si 800 de organizatii si actori publici si privati au fost invitati, insa, ”pentru moment”,…

- Șase persoane au fost arestate marți în cursul unei operațiuni antiteroriste desfașurate în departamentul Alpes-Maritimes din sud-estul Franței, transmit Reuters și postul RTL, citând surse de poliție, potrivit Agerpres.