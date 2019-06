Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de extrema-dreapta din Parlamentul European, numit in prezent 'Europa natiunilor si libertatilor', devine 'Identitate si Democratie' si va numara 73 de eurodeputati, printre care membrii partidului Liga al lui Matteo Salvini si ai formatiunii RN condusa de Marine Le Pen, a anuntat miercuri…

- "Ma uit la ultimele alegeri europene. In Europa, am stiut sa stavilim acest val, aceasta ascensiune a nationalismelor", a declarat presedintele Macron in timpul unei conferinte de presa sustinuta alaturi de premierul canadian Justin Trudeau, la Palatul Elysee.Marile partide ce domina in…

- Partidul Republica in Mars (La Republique en Marche) al presedintelui francez Emmanuel Macron si noii sai aliati din Alianta Liberalilor si Democratilor pentru Europa (ALDE) cauta un nume pentru noul lor grup d...

- Liderul ALDE din Parlamentul European, Guy Verhofstadt, a afirmat vineri seara la la mitingul Aliantei 2020 USR PLUS ca, in urma alegerilor din 26 mai, liberalii europeni vor forma, alaturi de partidul La Republique en Marche al lui Emmanuel Macron, un nou grup proeuropean reformator de centru. CITESTE…

- ''Desigur, avem o relatie conflictuala'', a declarat dna Merkel, adaugand ca ''exista diferente de mentalitate'' intre ea si presedintele francez, si diferente ''in intelegerea de catre ei a rolurilor''.Intre cei doi lideri exista divergente de mai multe luni, de la blocarea vanzarilor…

- In programul electoral dat publicitatii miercuri, partidul La Republique en Marche apreciaza ca aceste fonduri ar stimula dezvoltarea energiei si transportului curate si ar permite reeducarea lucratorilor pentru o tranzitie ecologica.De asemenea, partidul a facut apel la incetarea utilizarii…

- Cu trei saptamani inainte de alegerile europene, un scrutin crucial pentru presedintele francez Emmanuel Macron, partidul de extrema dreapta Adunarea Nationala (Rassemblement national /RN/) devanseaza formatiunea prezidentiala Republica in Mars (La Republique en Marche /LREM/), conform rezultatelor…

