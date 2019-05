Emmanuel Macron denunţă o înţelegere între naţionalişti şi interese străine pentru distrugerea Europei Cu doar câteva zile înainte de alegerile europene, presedintele Frantei, Emmanuel Macron se implica si mai mult în campania electorala. Șeful de stat a primit un grup de 9 jurnalisti din presa regionala franceza, la Palatul Elysée, pentru a apara viziunea sa asupra Europei. Absenteism, ecologie, economie, agricultura, relatia franco-germana, suveranitate europeana sunt subiectele abordate, iar în acest interviu presedintele Emmanuel Macron da semnalul mobilizarii pentru votul din 26 mai, potrivit Rador care citeaza RFI.fr.



