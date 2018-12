Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron a decis ''sa creasca mobilizarea militarilor'' in cadrul operatiunii Sentinelle, la o zi de la atacul care s-a soldat cu cel putin doi morti la Strasbourg, a anuntat miercuri premierul Edouard Philippe, relateaza AFP. ''Sunt 500 de militari…

- Potrivit bilanțului oficial MAI al Franței, trei persoane au murit și alte 12 au fost ranite in urma focurolor de arma care au fost trase ieri seara in preajma Targului de Craciun de la Strasbourg: urmariți in direct ce se intampla acum la fața locului.

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a adresat miercuri, 12 decembrie a.c., un mesaj de condoleante Presedintelui Republicii Franceze, Emmanuel Macron, in urma tragicului atac armat care a avut loc la Strasbourg, informeaza Administratia Prezidentiala. Am aflat cu profunda indignare despre tragicul…

- UPDATE – ora 9:00 Atacul comis marti seara asupra Targului de Craciun din Strasbourg, al carui autor este si acum cautat, s-a soldat cu trei morti, opt raniti grav si cinci raniti usor, potrivit unui bilant actualizat, publicat de prefectura miercuri dimineata, informeaza AFP. ‘Autorul faptelor, care…

- Solidarité de la Nation tout entière pour Strasbourg, nos victimes et leurs familles.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 12, 2018 Un atac soldat cu numeroase victime a fost comis marți seara, de un individ înarmat, în centrul orașului francez Strasbourg,…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a exprimat, intr-un mesaj pe Twitter, solidaritatea "intregii natiuni" cu orasul Strasbourg unde marti seara a avut loc un atac armat care a facut trei morti si circa 10 raniti, relateaza AFP. "Solidaritatea intregii natiuni pentru Strasbourg, victimele…