- Presedintele francez Emmanuel Macron si cancelarul german Angela Merkel au subliniat marti, cu prilejul sesiunii la nivel inalt a Conferintei anuale a Organizatiei Mondiale a Muncii (OIM), ca temerile oamenilor in legatura cu schimbarile tehnologice si disparitia locurilor de munca trebuie abordate…

- Presedintele francez Emmanuel Macron va pleda marti, la Geneva, in favoarea unei mondializari cu mai multa justitie sociala si mai putine inegalitati, in timpul unui discurs pe care il va sustine la Organizatia Internationala a Muncii (OIM), care isi aniverseaza anul acesta centenarul, a informat…

- Consiliul Afaceri Externe in format Comerț a adoptat azi, 27 mai 2019, la Bruxelles, un mandat de negociere prin care autorizeaza Comisia Europeana sa participe la negocierile plurilaterale privind comerțul electronic (e-commerce), care se deruleaza in cadrul Organizației Mondiale a Comerțului (OMC).…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, miercuri, ca a elaborat un proiect de lege - "Cartea verde a romanilor de pretutindeni" - care da posibilitatea romanilor care nu au cetatenie romana, dar traiesc in jurul tarii noastre sa aiba acces mai usor la piata muncii din Romania. "Am…

- Ministerul pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat, in colaborare cu Organizația Mondiala a Comerțului (OMC), a organizat joi, 16 martie 2019, la Geneva, un eveniment dedicat digitalizarii in randul IMM-urilor și comerțului electronic. Mesajul ministrului Ștefan-Radu Oprea a fost transmis…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a primit vineri o delegatie a fortelor arabo-kurde angajate in Siria in lupta impotriva gruparii Stat Islamic (SI) si i-a dat asigurari in legatura cu continuarea sprijinului Frantei, in timp ce fortele respective sunt ingrijorate de scaderea mobilizarii internationale…

- Președintele francez Emmanuel Macron se va adresa luni națiunii, fiind așteptat sa prezinte un nou plan de masuri ca raspuns la mișcarea ”vestelor galbene”, scrie euronews. Macron va susține o conferința de presa luni, la Palatul Elysee, în jurul orei 8 p.m. …