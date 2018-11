Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a insistat duminica asupra faptului ca cei care le-au promis britanicilor ca Regatul Unit va economisi ''cateva sute de milioane'' cu Brexit-ul au mintit, in conditiile in care ''soldul'' acordului de iesire va fi favorabil Uniunii Europene, informeaza EFE.''Cei…

- ''Acesta este acordul potrivit pentru Regatul Unit. El respecta rezultatul referendumului (din 2016). Poporul britanic vrea ca acest aspect sa fie stabilit si doreste un acord bun care ne pune pe traiectoria unui viitor mai luminos'', a spus Theresa May intr-o declaratie rostita in fata biroului…

- Unul dintre cei zece membri ai DUP in legislativul britanic, care sustin guvernul May, Donaldson a declarat pentru BBC ca nu se teme de noi alegeri nationale in cazul in care eventuala respingere in parlament a acordului propus de sefa executivului de la Londra va forta tara sa organizeze un nou…

- Miercuri, la summitul Uniunii Europene pentru Brexit, nu s-au inregistrat progrese suficiente pentru a justifica o noua reuniune la varf in noiembrie, a declarat agentiei France Presse o sursa europeana a carei identitate nu este dezvaluita. Reuters si DPA au obtinut informatii similare, de…

- Sefii de stat sau de guvern din tarile Uniunii Europene se reunesc miercuri seara la Bruxelles, pentru a discuta impasul negocierilor pentru Brexit, relateaza Reuters, care a consemnat declaratiile facute la sosire de unii lideri europeni. Regatul Unit a respins saptamana trecuta ultima propunere de…

- Sefa guvernului de la Londra, Theresa May, a anuntat marti noi reglementari in materie de imigratie in Regatul Unit, care vor intra in vigoare dupa Brexit si vor da intaietate lucratorilor calificati eliminand libera circulatie a cetatenilor europeni, transmite AFP. "Când vom părăsi…

- Marea Britanie considera ca o iesire ordonata din Uniunea Europeana inca este cel mai probabil scenariu, dar subliniaza ca un acord cu Bruxelles-ul ar trebui incheiat cel mai tarziu in luna noiembrie, transmite Reuters, preluata de Agerpres. David Lidington, şeful de cabinet al premierului britanic…

- Negociatorul-sef al Uniunii Europene privind Brexit-ul, Michel Barnier, s-a declarat deschis unei scurte prelungiri a discutiilor cu Londra privind iesirea din blocul comunitar, aflate in prezent in impas, indicand ca ele ar trebui sa poata fi incheiate "pana la mijlocul lunii noiembrie", relateaza…