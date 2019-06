Emmanuel Macron cere întărirea alianţei Renault-Nissan "Alianta Renault-Nissan este o bijuterie in industria auto. Am creat un gigant pe care nu trebuie doar sa-si prezervam, ci si sa dezvoltam sinergii si aliante pentru a o intari, pe fondul concurentei externe", a declarat Macron in timpul vizitei la Tokyo. Comentariile sale par sa lase deschisa atat posibilitatea integrarii mai stranse a aliantei cat si o alianta cu alti producatori auto. Producatorul auto italo-american Fiat Chrysler Automobiles (FCA) a propus luna trecuta o fuziune de peste 35 de miliarde de euro cu Renault, dar a retras apoi oferta, acuzand conditiile politice… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Chiar daca unii actionari au cerut demisia directorului general Hiroto Saikawa, el a fost confirmat in functie. De asemenea, actionarii au aprobat si noul Consiliu de Administratie, compus din 11 membri. La Adunarea anuala a Actionarilor de la sediul Nissan din Yokohama, directorul general Hiroto…

- Franta este pregatita sa-si reduca participatia detinuta la Renault SA pentru a consolida parteneriatul dintre Renault si Nissan Motor, a declarat ministrul de Finante, Bruno Le Maire, intr-un interviu acordat AFP, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . Renault si Nissan au un parteneriat din anul…

- Fiat Chrysler Automobiles (FCA) a retras oferta de fuziune pentru Renault, acuzand conditiile politice din Franta pentru renuntarea la crearea celui de-al treilea lider global in industria auto, dupa Volkswagen si Toyota, transmit DPA si Reuters potrivit Agerpres. Surse apropiate de Consiliul…

- Fiat Chrysler Automobiles (FCA) a retras oferta de fuziune cu Renault, acuzand conditiile politice din Franta pentru renuntarea la crearea celui de-al treilea lider global in industria auto, dupa Volkswagen si Toyota, transmite Reuters. Surse apropiate de Consiliul de Administraţie al Renault au…

- Nissan Motor isi va reduce cu 15% productia globala in actualul an fiscal care se va incheia in martie 2020, renuntand la campania agresiva de expansiune promovata de fostul presedinte Carlos Ghosn, a anuntat vineri publicatia nipona Nikkei, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . Aceasta ar fi cea…

- Liderii Renault, Nissan si Mitsubishi s-au intalnit vineri la Paris pentru a intari alianta si a revitaliza proiectele de cooperare, afectate de problemele judiciare ale fostului sef Carlos Ghosn, transmit Reuters si AFP, potrivit agerpres.ro.Sefii celor trei producatori auto au anuntat ca…

- In urmatoarele 12 luni, Renault are in plan fuziunea cu partenerul japonez Nissan , ulterior intenționand sa preia și grupul Fiat Chrysler Automobiles NV. Strategia a fost gandita de fostul președinte al Renault , Carlos Ghosn, ulterior președinte al Nissan , care in noiembrie 2018 a fost arestat…