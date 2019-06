Cu o saptamana inaintea unui summit crucial pentru alegerea celor care vor conduce institutiile europene, presedintele francez Emmanuel Macron cauta aliati in sudul Europei, la un summit ce se desfasoara vineri in Malta, relateaza AFP. Liderul de la Elysee are cu atat mai multa nevoie de aliati cu cat tocmai a pierdut o importanta parghie de influenta in noul Parlament European, odata cu decizia lui Nathalie Loiseau, lidera eurodeputatilor pro-Macron, de a renunta la conducerea noului grup impulsionat de presedintele francez in legislativul european si denumit 'Renew Europe' ('Innoim…