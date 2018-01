Stiri pe aceeasi tema

- Bulgaria, care preia presedintia semestriala prin rotatie a Uniunii Europene la 1 ianuarie, aspira sa construiasca punti intre Europa de Est si Europa de Vest, Turcia si Bruxelles, pentru a ajunge la compromisuri privind mai multe probleme arzatoare, intre care politica migratorie, comenteaza vineri…

- De vina este succesul lui Fiesta generatia 2017 care ramana indiscutabila cel mai bine vanduta masina din Europa, aceasta avand vanzari mai bune chiar si decat cele ale lui VW Golf. Acum productia in cele mai mare uzine Ford Germany au crescut pana la un nivel de 1.500…

- Iarna grea in Europa. Ninsorile abundente din vestul si sud-vestul Germaniei au provocat perturbari ale traficului aerian si rutier. Cel putin 170 de zboruri au fost anulate pe aeroportul din Frankfurt, iar avioanele care urmau sa aterizeze acolo au fost redirectionate.

- Grupul rus Gazprom a decis sa majoreze semnificativ fondurile alocate pentru proiectele sale de gazoducte spre Europa, in conditiile in care SUA ameninta cu impunerea de sanctiuni si in paralel vrea sa livreze mai mult combustibil spre Europa via nave care transporta LNG, informeaza Bloomberg, preluat…

- In jur de 7.988 de migranti ilegali tunisieni au putut intra pe teritoriul italian in 2017, a anuntat sambata Forumul tunisian pentru drepturile economice si sociale (FTDES), informeaza duminica agentia Xinhua, transmite AGERPRES . Datele, care fac referire la perioada din ianuarie pana in noiembrie,…

- In cursul zilei de duminica, 10 decembrie, mai multe zboruri care aveau decolare/aterizare pe Aeroportul Internațional Timișoara au fost afectate de condițiile meteo nefavorabile produse in toata Europa, in special in Marea Britanie, Germania și Olanda. Mai multe aeroporturi au fost inchise, iar pasagerii…

- Un sat din Germania a fost vandut pentru doar 140.000 de euro la o licitație la care a participat o singura persoana. In momentul de fața in sat locuiesc doar 20 de persoane, toți fiind pensionari, scrie DW. Satul Alwine este situat in fosta Germanie de Est, la 127 kilometri sud de Berlin. Aici locuiesc…

- Fostul presedinte al Parlamentului European Martin Schulz, liderul Partidului Social-Democrat din Germania, a pledat pentru constituirea Statelor Unite ale Europei pana in anul 2025, subliniind ca cetatenii tarilor europene trebuie sa stie ca Europa este o garantie.

- Partidul Social-Democrat (SPD) din Germania va face tot ce e posibil pentru a se asigura ca Berlinul va adopta ideile presedintelui Frantei, Emmanuel Macron, cu privire la Europa, a declarat astazi liderul SPD, Martin Schulz, potrivit Rador care citeaza Capital.gr.

- Ministerul de Interne a anuntat noul program care se va numi "Tara Ta, Viitorul Tau, Acum!" si va dura pana pe 28 februarie anul acesta. Famiile care vor pleca de buna voie vor primi pana la 3000 de euro. Vorbind intr-un interviu pentru ziarul Bild am Sonntag, ministrul de interne federal Thomas de…

- Daca Polonia si Ungaria au ales sa sfideze valo­rile europene pentru a ob­tine un statut aparte in Uniunea Eu­ro­peana, cu mai putin control din par­tea Comisiei Europene, Slovacia, sin­gura tara est-europeana care a adoptat euro, sfideaza regulile nescrise pentru a obtine un rol mai important in…

- "Doamna Maria M., 69 de ani, a decedat in aceasta dimineata la spitalul din Alba-Iulia din cauza lipsei de imunoglobuline. Astazi, in Romania, tara cu a 3-a cea mai mare crestere economica de pe glob si cea mai mare din Europa", scrie Voiculescu. El sustine ca nu este singurul caz care era…

- Martin Schulz, liderul Partidului Social Democrat (SPD) a declarat vineri, intr-un interviu acordat revistei Der Spiegel, ca Germania trebuie sa-și schimbe politica fața de Europa, in condițiile in care o sursa din partid a declarat ca social-democrații vor purta negocieri cu conservatorii cancelarului…

- O calatorie excepționala pe Drumul Matasii Trenul bloc a plecat din Wuhan, China pe 3 noiembrie 2017, transportand containerele prin Kazahstan, Rusia și Belarus. United Transport and Logistics Company (UTLC), un consorțiu de companii feroviare, a furnizat servicii feroviare pe secțiunea de…

- Cinci noi rute catre destinatii din Danemarca, Belgia, Franta, Elvetia si Germania vor fi operate de catre Wizz Air, incepand din aprilie 2018, de pe Aeroportul Sibiu. Compania va aloca inca o aeronava Airbus A320 bazei din Sibiu si va suplimenta numarul de curse catre Londra-Luton, Memmingen, Dortmund…

- Social Democrații germani au renunțat la poziția inflexibila de a respinge ferm ideea reinnoirii coaliției cu partidul Angelei Merkel, anunța vineri Politico , citand presa germana. In cadrul unei ședințe care a durat aproape toata noaptea, liderii sociali-democrați au decis sa gaseasca o cale de rezolvare…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a declarat, vineri, la Pitești, ca este nevoie de Fondul Suveran de Dezvoltare și Investiții, pentru ca producatorii agricoli trebuie sa aiba centre de colectare a produselor. "Eu am crescut într-o comuna din Dolj, Poiana Mare se cheama,…

- Criza politica din Germania dupa esecul negocierilor privind formarea unei noi coalitii guvernamentale in urma alegerilor legislative din 24 septembrie priveaza Uniunea Europeana de unul dintre principalele ei motoare si ar putea duce la incetinirea reformelor majore asteptate, situatie in care presedintele…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si-a exprimat luni ingrijorarea in legatura cu esecul negocierilor pentru formarea unei coalitii de guvernare in Germania, declarand ca "nu este in interesul" Frantei ca acest proces sa se blocheze si subliniind ca exista "un risc real" de dezacord, relateaza…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat, luni, in marja reuniunilor Consiliului Afaceri Generale (art.50) de la Bruxelles, la prima intalnire trilaterala a ministrilor de resort din Franta, Germania si Romania, context in care a reafirmat dorinta tarii noastre de…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat, luni, 20 noiembrie, in marja reuniunilor Consiliului Afaceri Generale și Consiliului Afaceri Generale (art. 50) de la Bruxelles, la prima intalnire trilaterala a miniștrilor pentru afaceri europene din Franța, Germania și Romania.…

- Eșuarea convorbirilor cancelarului german Angela Merkel pentru formarea unei coaliții tripartite de guvernare este ''o veste proasta pentru Europa'', a afirmat luni ministrul olandez de externe, Halbe Zijlstra, subliniind rolul conducator al Germaniei, cel mai puternic membru al Uniunii Europene,…

- Președintele francez Emmanuel Macron și-a exprimat luni ingrijorarea in legatura cu eșecul negocierilor pentru formarea unei coaliții de guvernare in Germania, declarand ca "nu este in interesul" Franței ca acest proces sa se blocheze și subliniind ca exista "un risc real" de…

- Greenpeace a lansat miercuri harta padurilor virgine din Romania, dar si un studiu cu privire la situatia acestora, fiind identificate aproximativ 300.000 de hectare de astfel de vegetatii, in care traiesc 13.000 de specii si cea mai mare populatie de ursi din Europa. „Carpatii romanesti sunt acoperiti…

- Președintele francez Emmanuel Macron a declarat ca Uniunea Europeana nu ar trebui sa-i "indeparteze" pe astfel de lideri ca Vladimir Putin și Donald Trump. "Respingerea" liderilor celor doua puteri mondiale, potrivit spuselor lui Macron, nu ar trebui sa aiba loc in niciun caz, asta chiar daca politicile…

- Donald Trump si Vladimir Putin reprezinta o amenintare la adresa valorilor occidentale de toleranta si deschidere, dar izolarea celor doi lideri ar fi contraproductiva, a declarat marti presedintele francez Emmanuel Macron, intr-un interviu pentru BBC. "Explicatia pentru abaterile lor…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, a chemat la respectarea "suveranitații și stabilitații" Libanului, intr-o discuție telefonica purtata sambata cu omologul sau de la Beirut, Michel Aoun, transmite AFP, citand Palatul Elysee. "Cei doi lideri au discutat situația…

- Documentul de trei pagini, ce va fi analizat vineri de conservatorii cancelarului Angela Merkel, de Partidul Liber-Democrat (FDP) și Verzi, stabilește un acord privind necesitatea eliminarii armelor de distrugere in masa și promite un nou efort diplomatic pentru dezarmarea nucleara, susținand o abordare…

- In semn de inalta pretuire si recunostinta pentru sacrificiul militarilor care, de-a lungul timpului, au participat la misiuni in afara teritoriului national, punandu-si viata in slujba patriei – sambata, 11 noiembrie, la Bistrița și in cimitirul satesc din Șintereag vor fi oficiate servicii religioase…

- Senatorul PSD Șerban Nicolae a declarat vineri, la Oradea, ca Romania este „victima unui jaf al gulerelor albe”, „care nu ține de legislația romaneasca sau de acțiunea guvernamentala”. „Ma surprinde faptul ca nimeni nu se indigneaza pentru faptul ca bancile din Romania, companii multinaționale, raporteaza…

- In interviu, Emmanuel Macron povestește ca a incercat sa-l convinga in octombrie pe președintele american Donald Trump sa continue susținerea acordului nuclear. "I-am spus: 'Ce alta opțiune aveți? Ce propuneți? Daca doriți sa rupeți toate relațiile cu Iranul privind activitațile sale nucleare, veți…

- Expertii armatei germane au elaborat un document de peste 100 de pagini intitulat "Perspective Strategice 2040" in care evoca sase scenarii fictive de risc.Potrivit specialistilor germani, exista riscul ca in urmatoarele decenii Europa sa ajunga la o situatie de "confruntari multipolare",…

- De fiecare data cand cititi articole despre masini si va sunt oferite informtiile tehnice, se folosesc abrevieri. Pe unele dintre ele le cunoaste toata lumea, cum ar fi cele legate de tipul de motorizare, insa stim cu totii la ce se refera abrevierile legate de sistemul de tractiune? Clasicul 4X4…

- Papa Francisc a pronuntat un important discurs despre Europa, cerand Uniunii Europene sa „regaseasca sensul de a fi o comunitate unica”, daca vrea sa stabileasca un viitor prosper si egal pentru toti, informeaza AFP, citata de News.ro.

- Guvernul german condus de cancelarul Angela Merkel a anunțat vineri ca nu recunoaște declarația de independența a Cataloniei adoptata de parlamentul regional catalan, in timp ce președintele francez Emmanuel Macron a spus ca singurul interlocutor din Spania este premierul Mariano Rajoy, transmite…

- Un recent atac ransomware, cunoscut sub denumirea Bad Rabbit si care are legaturi certe cu atacul ExPetr, care a avut loc in luna iunie a acestui an, a afectat, pe 24 octombrie, aproximativ 200 de tinte, localizate in Rusia, Ucraina, Turcia si Germania.

- Germania a fost un factor decisiv in finalizarea negocierilor Romaniei de aderare la Uniunea Europeana și este, in prezent, "principalul stat care are ca interes fundamental continuarea proiectului european", a declarat miercuri consilierul prezidențial Leonard Orban. Orban a participat…

- Decizia adoptata luni de ministrii muncii din statele membre ale Uniunii Europene privind revizuirea directivei europene a lucratorilor detasati este prima reforma europeana a presedintelui francez Emmanuel Macron, chiar daca el nu a obtinut tot ce si-a dorit din aceasta initiativa pe care a sustinut-o…

- Cel mai bun somelier din Franța vorbește despre cele mai bune vinuri din lume, la București. Cu ce mancaruri merg vinurile albe, rose sau roșii. Dominique Laporte așteapta sa i se toarne licoarea aramie in pahar. Ține paharul de picior și il rotește ușor cat sa vada lacrimile lasate de vin pe cristal.…

- Numarul de autoturisme noi inmatriculate in Romania a crescut in primele noua luni ale anului cu 15,9%, la 78.769 de unitati, fata de perioada similara a anului trecut, in timp ce la nivelul Uniunii Europene cresterea consemnata a fost de 3,7%, potrivit datelor ACAROM - Asociatia Constructorilor…

- Ansamblul Palas din Iasi pregatește un show de excepție și nenumarate surprize la cea de-a doua ediție a LightUP Festival, competiția internaționala de video mapping care se va desfașura in ultimul week-end din octombrie. Un eveniment unicat pentru estul Romaniei, LightUP Festival a pus Iașul pe harta…

- Daca Statele Unite vor pune capat acordului nuclear al Iranului ori daca reimpun sanctiuni asupra Teheranului, atunci Iran ar putea sa dezvolte arme nucleare si sa izbucneasca un razboi aproape de Europa, precizeaza ministrul de Externe al Germaniei.

- ''Atat in cazul Verzilor, cat și al FDP (liberalii germani), o susținere pentru Europa este inscrisa in ADN-ul lor'', a subliniat Macron, potrivit traducerii din germana a interviului, ce urmeaza sa fie publicat integral sambata. Dupa victoria neconcludenta in alegerile parlamentare din 24…

- Sfarșitul liberei circulații in Spațiul Schengen ar fi fatal Uniunii Europene, a avertizat vineri comisarul european pentru afaceri interne, Dimitris Avramopoulos, cu prilejul unei reuniuni la Luxemburg a miniștrilor de interne din statele comunitare, transmite AFP. 'Împartașim…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat, marti, ca liderii statelor membre ale Uniunii Europene au la dispozitie un an pentru a-si expune viziunea asupra viitorului Blocului comunitar in perspectiva alegerilor pentru Parlamentul European din 2019, relateaza Politico.eu. ”Cred ca…

- Fostul fundaș a dezvaluit ca a vorbit cu mai multe federații din Europa pentru ca acestea sa fie de acord ca Liga 1 sa trimita o echipa direct in grupele Champions League, scrie gsp.ro. Citeste si Gica Popescu isi cauta de munca. "Intentionez sa-mi iau licenta Pro. Mi-a spus tata, cu cat ai…

- Compania nationala a cailor ferate din Germania, a anuntat ca peste 1.000 de kilometri de linii au fost distruse de furtuna Xavier, care a devastat nordul tarii in aceasta saptamana, lasand in urma și mai mulți mori și zeci de raniți.

- In urma cu 120 de ani, o bogata familie de mosieri armeni, Goilavii de la Ranghilesti, reusea sa consolideze renumele Romaniei de „granar al Europei“, printr-o afacere de milioane. La inceputul secolului XX, aceasta familie din judetul Botosani vindea sute de tone de grau si orzoaica direct in Germania…

- Cancelarul german Angela Merkel va deschide in acest an Targul de carte de la Frankfurt alaturi de președintele francez Emmanuel Macron, au anunțat joi organizatorii, relateaza DPA. Tema evenimentului din acest an este literatura francofona. Inaugurarea evenimentului de catre Angela…