Emmanuel Macron, avertisment privind drepturile omului Stabilitatea si securitatea nu pot fi separate de drepturile omului, a declarat luni presedintele francez Emmanuel Macron dupa intrevederea avuta la Cairo cu omologul sau egiptean Abdel Fattah al-Sisi, relateaza Reuters. Dupa ce a declarat in 2017 ca nu-i va tine lectii presedintelui egiptean despre drepturile omului, Macron s-a aflat sub presiunea unor organizatii neguvernamentale pentru a adopta o pozitie mai ferma si a mentionat ca va fi mai clar pe aceasta tema in timpul vizitei de trei zile efectuate in Egipt. 'Stabilitatea si pacea durabila merg impreuna cu respectul pentru demnitate… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

