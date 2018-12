Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul Catalin Ivan a explicat ca valul de violențe din Franța - care continua și dupa ce președintele Macron a decis amanarea cu șase luni a accizelor pe carburanți - ne arata ca aceasta tema nu a fost decat scanteia care a aprins nemulțumirile francezilor, pentru care paharul deja s-a…

- 48 de polițiști au fost raniți in confruntarile de la Toulouse, din Franța, și alți noua civili. Cifrele comunicate de prefectura orașului s-au inregistrat in violențele de sambata, care au cuprins principalele orașe din Franța. Așa numitele ”veste galbene” protesteaza impotriva scumpirii carburanților,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron i-a cerut duminica premierului Edouard Philippe sa-i primeasca pe "liderii partidelor reprezentate in Parlament precum si pe reprezentantii manifestantilor", a anuntat...

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat marti in Belgia ca alegerile europene din mai anul viitor ii va departaja 'pe cei care cred inca in Europa si cei care nu mai cred in ea', considerand fundamentala aceasta opozitie intre progresisti si nationalisti, relateaza AFP. 'Aceasta lupta intre…

- Președintele francez Emmanuel Macron a oferit un raspuns relaxat atacurilor violente ale lui Donald Trump, subliniind ca Franța este aliatul SUA și ca francezii nu așteapta de la el sa contraatace dupa niște postari pe Tweeter.

- "Foarte jignitor, dar poate ca Europa ar trebui mai intai sa-si achite contributia corecta fata de NATO, pe care Statele Unite o subventioneaza foarte mult", a scris Trump pe Twitter de indata ce a ajuns in Franta unde se va intalni cu Macron. Presedintele francez, Emmanuel Macron, a afirmat - intr-un…

- Presedintele francez Emmanuel Macron s-a intalnit duminica la Strasbourg cu omologul sau german Frank-Walter Steinmeier. Cei doi sefi de stat au marcat 100 de ani de la incheierea primului razboi mondial si totodata realipirea la Franta a provinciilor Alsacia si Lorena, cedate Germaniei dupa razboiul…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a recunoscut marti ca i-ar fi putut "deranja" pe unii prin "determinarea sa si modul direct" de exprimare, dar s-a angajat ca va mentine directia guvernului si va continua reformele pe care le doreste implementate, transmite EFE. Intr-un discurs solemn…