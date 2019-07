Stiri pe aceeasi tema

- "Pentru a asigura dezvoltarea si intarirea capacitatilor noastre spatiale, un mare comandament spatial va fi creat in luna septembrie" in cadrul Fortelor armate aeriene, care "vor deveni in cele din urma Fortele armate aeriene si spatiale", a declarat el in fata comunitatii militare reunite la Ministerul…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a anuntat sambata crearea unui comandament militar spatial, intr-un discurs sustinut in ajunul defilarii de 14 Iulie, sarbatoarea nationala, relateaza AFP. "Pentru a asigura dezvoltarea si intarirea capacitatilor noastre spatiale, un mare comandament spatial va fi…

- Presedintele Emmanuel Macron a anuntat sambata crearea unui comandament militar spatial, intr-un discurs sustinut in ajunul defilarii de 14 Iulie, sarbatoarea nationala a Franței, relateaza AFP. "Pentru a asigura dezvoltarea si intarirea capacitatilor noastre spatiale, un mare comandament spatial va…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a anuntat sambata infiintarea - in septembrie - a unui „mare comandament al spatiului“ in cadrul Fortelor armate aeriene, care urmeaza sa devina atunci „Armata aerului si a spatiului“, relateaza AFP.

- Iranul a anuntat oficial, duminica, inceperea imbogatirii mai avansate a uraniului, peste concentratia de 3,67% convenita prin acordul din 2015 cu puterile internationale, transmit agentiile internationale de presa. Este a doua incalcare a acordului, dupa ce Teheranul a confirmat saptamana aceasta…

- Lidera extremei drepte din Franta, Marine Le Pen, a declarat ca doreste sa formeze o “super-factiune” cu alte partide politice cu viziuni similare in viitorul Parlament European, transmite sambata dpa. Le Pen, care conduce Adunarea Nationala (AN, fostul Front National din Franta, extrema dreapta,…

- CHIȘINAU, 16 apr – Sputnik. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a exprimat condoleanțe președintelui Franței, Emmanuel Macron, și întregului popor francez în legatura cu urmarile incendiului de la Catedrala Notre-Dame, anunța serviciul de presa al Kremlinului. © Sputnik / Nostradamus…

- Val Valcu spune ca dezastrul de la Notre-Dame are și o dimensiune simbolica importanta, amintind ca Macron și-a anulat discursul din aceasta seara in cadrul caruia președintele Franței trebuia sa se adreseze poporului, intr-o perioada in care Franța a fost lovita de numeroase crize și scandaluri…