Emmanuel Macron anunţă crearea unui comandament militar spaţial Presedintele Emmanuel Macron a anuntat sambata crearea unui comandament militar spatial, intr-un discurs sustinut in ajunul defilarii de 14 Iulie, sarbatoarea nationala a Franței, relateaza AFP. "Pentru a asigura dezvoltarea si intarirea capacitatilor noastre spatiale, un mare comandament spatial va fi creat in luna septembrie" in cadrul Fortelor armate aeriene, care "vor deveni in cele din urma Fortele armate aeriene si spatiale", a declarat Emmanuel Macron, potrivit Agerpres. Calificand spatiul ca "o veritabila miza de securitate nationala, prin starea conflictuala pe care o suscita", Macron… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron a anuntat sambata infiintarea - in septembrie - a unui „mare comandament al spatiului“ in cadrul Fortelor armate aeriene, care urmeaza sa devina atunci „Armata aerului si a spatiului“, relateaza AFP.

- Cum vrea statul sa scape marii datornici de debite Submarinele Barracuda și poziția Franței in clubul marilor puteri navale (SUA, Rusia și China) Franța, in topul marilor investitori in Romania in ultimii 10 ani Aplica și fii admis la studii in strainatate in doar 30 de minute FiecareVot, raport despre…

- Estimarile Biroului de Turism din Sri Lanka arata ca, pana in 2020, tara va inregistra 4,5 milioane de turisti si vizeaza venituri de 7 miliarde de dolari americani, in conditiile in care, anual, Sri Lanka este vizitata de aproximativ 2,3 milioane de turisti. Pe lista turistilor inregistrati in 2018…

- Iranul a notificat saptamana trecuta China, Franta, Germania, Rusia si Marea Britanie in legatura cu decizia sa de a inceta indeplinirea unora dintre aceste angajamente, la un an dupa ce SUA s-au retras unilateral din acord si au reinstituit sanctiuni impotriva Teheranului.In cadrul acordului,…

- Marea Britanie, Franța și Germania au avertizat, miercuri, Iranul ca vor exista consecințe serioase daca încalca condițiile Acordului atomic, dupa ce președintele iranian Hassan Rouhani a acordat marilor puteri un termen limita de 60 de zile pentru ca acestea sa elimine sancțiunile economice,…

- Ministrul francez al Apararii, Florence Parly, a declarat miercuri ca este prematura propunerea Germaniei pentru crearea unui portavion european, subliniind ca pentru asta ar fi nevoie de un comandament european, care e complicat de pus in aplicare, relateaza AFP potrivit Agerpres. "Consideram…

- Statele Unite au acordat vineri derogari care sa permita Marii Britanii, Chinei, Franței și Rusiei sa continue activitatea de neproliferare cu Iranul, permițându-le sa mențina proiectele menite sa îngreuneze construirea de arme atomice de catre Teheran, a declarat Secretarul de stat adjunct…