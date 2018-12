Emmanuel Macron, anunț important Elysee nu a oferit detalii suplimentare despre aceasta interventie asteptata. Presedintele, care ii va primi luni dimineata pe partenerii sociali si pe alesi, ar urma sa anunte 'masuri concrete si imediate' pentru a raspunde crizei, potrivit ministrului Muncii, Muriel Penicaud. Circa 125.000 de manifestanti au protestat sambata pe strazile Frantei, a informat Ministerul de Interne. Potrivit premierului Edouard Philippe, 'a sosit timpul dialogului' si 'acum trebuie refacuta unitatea nationala', subminata de aceasta fronda populara fara precedent creata pe retelele sociale. Situație anarhica… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

