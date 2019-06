"Ma uit la ultimele alegeri europene. In Europa, am stiut sa stavilim acest val, aceasta ascensiune a nationalismelor", a declarat presedintele Macron in timpul unei conferinte de presa sustinuta alaturi de premierul canadian Justin Trudeau, la Palatul Elysee.



Marile partide ce domina in mod traditional Parlamentul European - PPE si social-democratii - au suferit pierderi importante la scrutinul din 26 mai, insa ascensiunea populista de dreapta (circa 170 de locuri repartizate in trei grupuri, dintr-un total de 751 de locuri) a fost limitata, ecologistii si centristii liberali inregistrand…