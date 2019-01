Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump ar putea vizita Marea Britanie in mai 2019, dupa ce britanicii vor parasi Uniunea Europeana, in martie, a declarat luni ambasadorul SUA la Londra, Woody Johnson, informeaza Reuters. Intrebat daca o vizita de stat promisa de premierul britanic Theresa May anul trecut…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a declarat joi la Bruxelles, inaintea inceperii summitului european, ca niciodata nu va pune Europa in fata cererilor poporului francez, la cateva zile dupa ce a cedat in fata manifestatiilor 'vestelor galbene' anuntand masuri costisitoare care risca sa conduca…

- Presedintele SUA, Donald Trump, si-a reiterat, joi, nevinovatia, spunand ca nu are nicio legatura cu delictele comise de fostul sau avocat Michael Cohen, condamnat la trei ani de inchisoare, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Giuseppe Cont, premierul Italiei, a declarat marti ca Uniunea Europeana ar trebui sa se pregateasca pentru ce este mai rau in cazul Brexit, dar si-a exprimat speranta ca Marea Britanie va parasi Blocul comunitar in cadrul unui acord agreat de ambele parti, informeaza agentia Reuters.

- Președintele american Donald Trump a declarat luni ca acordul privind ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana ar putea afecta comerțul intre Washington și Londra, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.Acesta a declarat pentru reporteri ca ințelegerea pare benefica pentru…

- Sefa guvernului de la Londra, Theresa May, a declarat ca va reveni sambata la Bruxelles pentru noi discutii cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, dupa ce la intalnirea de miercuri dintre cei doi nu s-a reusit ajungerea la un acord asupra relatiilor viitoare dintre Marea Britanie…

- Sa fii plictisitor este un lucru bun in vremurile incerte de azi, a apreciat luni presedintele Confederatiei Elvetiene, Alain Berset, intr-o ironie amicala la adresa presedintelui american Donald Trump si a referendumului din Marea Britanie cu privire la Brexit, relateaza Reuters. La un dineu gazduit…

- Ipoteza ca Franta sa impuna vize turistilor britanici in cazul unui Brexit fara acord este "fake news", a afirmat presedintele Emmanuel Macron la finalul unui summit european fara mari progrese legate de Brexit, transmite AFP. "Doresc sa asigur pe toata lumea pentru ziua de dupa. Nu vreau sa creez panica",…