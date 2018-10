Emmanuel Macron a respins demisia ministrului francez de Interne Gerard Collomb

Stiri pe aceeasi tema

- Personalitati din lumea intreaga ii aduc luni omagii cantaretului francez Charles Aznavour, decedat in noaptea de duminica spre luni, la varsta de 94 de ani, potrivit agentiilor de stiri internationale. Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a spus ca muzicianul francez "ne-a insotit bucuriile…

- Presedintele francez Emmanuel Macron nu agreeaza tergiversarea negocierilor privind "divortul" Marii Britanii de Uniunea Europeana (UE) si creste presiunile asupra Londrei pentru a depasi impasul acestor negocieri, a declarat luni un oficial de la Palatul Elysee citat de Reuters. La summitul…

- Ministrul de interne al Frantei, Gerard Collomb, a declarat ca va candida in alegerile pentru primaria Lyonului, al treilea oras ca marime al Frantei, in anul 2020 si ca nu ar vrea sa astepte pana in ultima clipa pentru a demisiona din guvern, informeaza publicatia L'Express pe site-ul sau, potrivit…

- Liderul grupului liberal din Parlamentul European, Guy Verhofstadt, a declarat ca dorește o alianța cu partidul politic al președintelui francez Emmanuel Macron pentru alegerile europene din mai, in incercarea de a contracara populiștii, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Intr-un interviu…

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau francez Emmanuel Macron au abordat vineri situatia din Siria cu ocazia unei convorbiri telefonice, informeaza agentia de presa RIA Novosti, citand un comunicat al Kremlinului, potrivit Reuters. Aceasta convorbire telefonica fusese anuntata inca de joi…

- Presedintele francez Emmanuel Macron va discuta despre Siria, Iran si Ucraina cu omologul sau rus Vladimir Putin cand se vor intalni duminica la Moscova, ziua finalei Cupei Mondiale la fotbal intre selectionatele Frantei si Croatiei, a declarat sambata o sursa a biroului presedintelui francez, citata…

- Fundatia Pro Patrimonio, prin vocea vicepresedintele sau arhitect Serban Sturdza, solicita demisia ministrului Culturii George Ivascu si cere, de asemenea, Guvernului Romaniei sa-și clarifice public poziția legata de exploatarea aurifera de la Roșia Montana.

- Seful Agentiei de Protectie a Mediului (EPA) din SUA, Scott Pruitt, si-a prezentat demisia, care a fost acceptata, a anuntat joi presedintele Donald Trump. Acesta a precizat ca de luni conducerea EPA va fi preluata de administratorul adjunct al agentiei, Andrew Wheeler. Pruitt, care a pus in practica…