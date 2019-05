Stiri pe aceeasi tema

- Partidul de extrema dreapta Adunarea Nationala (RN), condus de Marine Le Pen, s-a plasat pe prima pozitie in alegerile pentru Parlamentul European desfasurate duminica in Franta, devansand cu 0,9 puncte procentuale partidul sustinut de presedintele Emmanuel Macron (23,31% fata de 22,41%), releva rezultatele…

- Alegerile europarlamentare au adus rezultate dezamagitoare partidelor aflate la guvernare in Franta si Germania, considerate cele doua motoare ale Europei, spre deosebire de premierul spaniol Pedro Sanchez, a carui victorie clara a asigurat socialistilor spanioli un rol important in UE, transmite EFE.…

- Formatiunea franceza de extrema-dreapta Adunarea Nationala (Rassemblement National), condusa de Marine Le Pen, ar fi pe primul loc la alegerile europene, cu circa 24% din voturi, in fata partidului presedintelui Emmanuel Macron, Republica in Mars (La Republique en Marche), care ar fi obtinut intre 22…

- Aproximativ o cincime dintre alegatorii din Franta votasera pana la pranz in alegerile pentru Parlamentul European, in cazul mentinerii acestei tendinte urmand ca prezenta la vot sa o depaseasca pe cea inregistrata la scrutinul similar din 2014, a anuntat duminica Ministerul de Interne francez, citat…

- In ajunul celor patru zile ale scrutinului european, partidul de extrema dreapta FPOe a scazut in sondaje in Austria dupa scandalul care a afectat imaginea liderilor sai, Adunarea Nationala a lui Marine Le Pen devanseaza partidul lui Emmanuel Macron in Franta, in timp ce in Germania conservatorii…

