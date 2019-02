Stiri pe aceeasi tema

- Comediana franceza Valerie Lemercier pregatește un film documentar despre Celine Dion. Producția va avea un buget de 23 de milioane de dolari și va fi lansata cel tarziu in 2020, anunța Variety. Cantareața canadiana a fost de acord cu acest proiect și a oferit studiourilor French Gaumont dreptul de…

- Filmul autobiografic al lui Shia LaBeouf, "Honey Boy", a fost primit cu ovatii la premiera de la Eccles Theater, vineri seara, in cadrul Festivalului de Film Sundance, transmite publicatia Variety. Filmul, realizat dupa un scenariu scris de LaBeouf, se petrece in anii 2000, pe cand tanarul Shia cunostea…

- Gillian Anderson va juca rolul fostului premier britanic Margaret Teatcher in cel de-al patrulea sezon al serialului The Crown, produs de Netflix. Asta indica indica faptul sa sezonul patru se va axa pe anii ’70 – ’80, potrivit Variety. Distribuirea actriței a fost anuntata de The Sunday Times, insa…

- Maroon 5, rapperul Travis Scott si fostul membru al grupului Outkast, Big Boi, vor canta in finala Super Bowl care va avea loc in Atlanta, pe 3 februarie, potrivit Variety, scrie news.ro.Anuntul oficial a venit dupa luni de controverse privind acest concert. Cele mai multe critici au fost…

- “Mowgli: Legenda junglei” va fi o ecranizare Disney cu buget mare al carții “Jungle Book”. Insa materialul sursa al lui Rudyard Kipling l-a inspirat pe regizorul Andy Serkis sa faca un film interesant și complementar, care merita vazut. Serkis – renumit pentru munca sa in trilogiile “Stapanul Inelelor”…

- Tom Hanks este in discuții deja pentru a juca figura paterna a lui Geppetto din adaptarea cinema dupa animația clasica semnata Disney – “Pinocchio”. Filmul animat original spune povestea unei marionete vii care, cu ajutorul unui greier in rol de conștiința, trebuie sa se dovedeasca demna sa devina un…