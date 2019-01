Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) supune dezbaterii publice un proiect de lege referitor la cadrul legal pentru crearea si implementarea proiectului privind realizarea Sistemului Informatic Integrat pentru Emiterea Actelor de Stare Civila (SIIEASC). "Prin modificarile propuse se urmareste crearea…

- Atenție, șoferi! Se astupa gropile pe autostrada A1 București – Pitești. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe Autostrada A1 Bucuresti – Pitesti se executa pe parcursul zilei lucrari de plombare a gropilor aparute in carosabil, pe prima banda a sensului de…

- Cu prilejul sfintelor sarbatori ale Craciunului, Primaria municipiului Oradea asteapta si in acest an colindatori, in perioada 17 – 21 decembrie, in Sala „Traian Mosoiu” a institutiei. „Primaria Oradea și Moș Craciun isi asteapta colindatorii (grupuri de copii: preșcolari și școlari de la…

- Centrul Judetean de Cultura si Creatie Calarasi si Teatrul ”Elisabeta” Bucuresti va invita luni, 19 noiembrie, la Sala ”Barbu Stirbei”, incepand cu ora 18.00, la piesa “Boeing Boeing”.

- ”Romania Mare se face cu Romani mari” face parte din proiectele dedicate Centenarului Marii Uniri și și se bucura de finanțare din partea Ministerului Culturii. Spectacolul de teatru ”In drum spre Iași” este miezul acestui proiect, care mai cuprinde pe langa expoziții, conferințe, diferite manifestari.…

- Serviciul de Telecomunicatii Speciale a demarat o licitatie deschisa pentru achizitionarea de echipamente de comunicatii si licente pentru implementarea proiectului "Sistemul Informatic Integrat pentru Emiterea Actelor de Stare Civila - SIIEASC", se arata intr-un anunt publicat pe 10 noiembrie, in…

- Academia de Științe Tehnice din Romania va invita sa participati la workshop-ul desfasurat in cadrul proiectului SAPEA - Consultanța științifica pentru politicieni cu ajutorul Academiilor Europene. Workshop-ul se va derula in data de 7 noiembrie 2018 in București, Calea Victoriei nr. 118, in intervalul…