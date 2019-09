Emisiunea de marci postale "Magellan, 500 de ani de la inceputul calatoriei in jurul lumii" va fi introdusa in circulatie, incepand de marti, in magazinele Romfilatelia din Bucuresti, Bacau, Brasov, Cluj-Napoca, Iasi, Timisoara, precum si in magazinul online http://romfilatelia.ro/store/. Potrivit unui comunicat transmis luni AGERPRES, emisiunea de marci postale este realizata in contextul aniversarii a cinci secole de la inceputul expeditiei lui Magellan. "Marele explorator a pornit pe 20 septembrie 1519 cu o flota de cinci nave care a parcurs distanta pana in Brazilia ca apoi sa urmeze coasta…