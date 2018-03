Stiri pe aceeasi tema

- Consilierii judeteni vor veni astazi cu noaptea-n cap la sedinta ordinara a CJ. Explicatia consta in suprapunerea acesteia cu ziua in care se implinesc 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania. Pe parcursul zilei, Consiliul Judetean si Mitropolia Moldovei si Bucovinei vor organiza o serie de activitati…

- La 27 martie 1918/9 aprilie 1918, in urma deciziei Sfatului Tarii, Basarabia se uneste cu Romania, fiind alipita astfel la granitele de unde fusese rupta in urma cu 106 ani de Imperiul Tarist.

- Stranepoata omului politic Alexandru Marghiloman a devenit, luni, cetatean de onoare al municipiului Buzau, in urma votului unanim al consilierilor locali din sedinta deliberativului municipal, care a avut loc cu o zi inainte de implinirea a o suta de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania, act care…

- George Enescu a sustinut trei concerte in Chisinau in 24, 25 si 28 Martie 1918. Al treilea concert era planificat in 27 Martie, dar, din cauza Unirii Basarabiei, a fost reprogramat pentru ziua urmatoare. Organizarea concertelor lui George Enescu Enescu la Chisinau exact in zilele Unirii Basarabiei este…

- Directorul Institutului de Stiinte Politice si Relatii Internationale "Ion I.C. Bratianu", Dan Dungaciu, a atras atentia, luni, la Academia Romana, asupra faptului ca la Chisinau nu exista nicio manifestare oficiala dedicata Centenarului, la 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania. "Din pacate,…

- Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei romane, va participa marti la sedinta solemna a Parlamentului, dedicata aniversarii a 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania, in cadrul careia va sustine un discurs, informeaza news.ro.„Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei romane va…

- O sedinta solemna a Parlamentului Romaniei, dedicata implinirii a 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania, va avea loc maine, pe 27 martie, la doua zile distanța dupa ce ieri la Chișinau a fost organizata Marea Adunare Centenara.

- In anul Centenarului Marii Uniri, Romfilatelia celebreaza revenirea romanilor dintre Prut și Nistru in granițele țarii, la 27 martie 1918, prin emisiunea de marci poștale 100 ani de la Unirea Basarabiei cu Romania. Noua emisiune va fi lansata marți, 27 martie 2018, la Parlamentul Romaniei, in cadrul…

- Banca Nationala a României lanseaza luni în circuitul numismatic un set de trei monede din aur, argint si tombac cuprat si o moneda din alama, pentru colectionare, dedicate împlinirii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu România, informeaza banca centrala, printr-un…

- Romfilatelia în anul aniversrii Centenarului Marii Uniri din 1918 introduce în circulaie emisiunea de mrci potale Furitori ai Marii Uniri partea I care omagiaz personalitile care au contribuit la realizarea celui mai important ideal al românilor. Noua emisiune va fi lansat mari 20 mar...

- Manifestanții din Piața Marii Adunari Naționale au adoptat Proclamația Marii Adunari Centenare. Potrivit documentului, unirea Basarabiei cu România este unica soluție de supraviețuire și progres al românilor dintre Prut și Nistru. „Noi, cetateni ai Republicii Moldova,…

- La 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania, Telejurnalele TVR1 si TVR Moldova se 'unesc' si ele. Principalele jurnale de stiri, de la 18.00, cel de la Chisinau, si de la 20.00, cel de la Bucuresti, vor fi prezentate impreuna de Stela Danila si de Mihai Constantin.

- Zeci de mii de oameni au participat, astazi, in centrul orasului Chisinau, la Marea Adunare Centenara, dedicata implinirii a 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania. Evenimentul a inceput cu un spectacol folcloric. Apoi a fost intonat imnul de stat al Romaniei.

- Evenimentul a inceput cu un spectacol folcloric, dupa care a fost intonat imnul de stat al Romaniei, la final, zecile de mii de particpanti scandand indelung "Unire!!". Fostul presedinte Traian Basescu a declarat ca parlamentele de la Bucuresti si Chisinau trebuie sa voteze in cel mai scurt…

- Marti, 27 martie, vom aniversa 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Tara. In amintirea evenimentului petrecut cu un secol in urma, la Chisinau va avea loc duminica, 25 martie, o Mare Adunare Centenara, la care este de asteptat sa se manifeste fortele unioniste si, de ce nu?, pro-europene din fosta…

- Liderul USR, Dan Barna, impreuna cu o delegatie formata din membri ai partidului, va fi prezent duminica la Chisinau. Parlamentarii Uniunii vor participa la Marea Adunare Centenara, dedicata implinirii celor 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania.

- Presedintele USR, Dan Barna, impreuna cu o delegatie formata din membri ai partidului, va fi prezent duminica la Chisinau, unde va participa la Marea Adunare Centenara, dedicata implinirii celor 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania. Intr-un comunicat transmis sambata AGERPRES se arata ca prezenta…

- In legatura cu evenimentul ce se va desfașura duminica la Chișinau dedicata Centenarului Unirii Basarabiei cu Romania, mai multi politicieni de pe cele doua maluri ale Prutului și-au anunțat deja prezența la eveniment, printre ei fiind și deputatul și președinte executiv PMP, Eugen Tomac.

- Drumul Basarabiei catre autonomie, independenta și apoi Unire cu Romania nu a fost ușor, fiind presarat cu numeroase pericole și amenintari. Totuși, oamenii politici din Basarabia, cat și cei aflati la Iași au inteles intorsatura istoriei și au cautat sa profite de șansa uriașa care se ivea pentru romani.…

- Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacau organizeaza luni, 26 martie, si marti 27 martie 2018 activitati culturale dedicate celebrarii Unirii Basarabiei cu Romania, manifestari desfasurate sub sigla Anului Centenarului. Actul Unirii Basarabiei, consfintit in sedinta Sfatului Tarii din 27 martie 1918,…

- Marți, 20 martie, in comuna Corbi, a avut loc ceremonia semnarii unui acord de infratire si parteneriat intre localitatea argeseana Corbi si comuna Baimaclia din Republica Moldova. Evenimentul a fost organizat la initiativa primarului comunei Corbi, Virgil Baciu. Printre invitati s-au numarat cinci…

- Romania trebuie sa sprijine ferm parcursul european al Republicii Moldova, a declarat, joi, ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, in contextul implinirii in 27 martie a 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania. 'Evenimentul este foarte clar, practic este crearea statului modern roman,…

- Consiliul Judetean Buzau, Divizia 2 Infanterie „Getica”, Primaria Municipiului Buzau, Fundatia „Maresal Alexandru Averescu” si Fundatia pentru copii si varstnici „Sfantul Sava” de la Buzau, organizeaza, marti 27 martie 2018, urmatoarele activitați: intre orele 10.00 – 11.00, o ceremonie militara și…

- In perioada 24-27 martie, la Bacau, se va desfasura o festivitate dedicata implinirii a 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania, intitulala ”Festivalul Basarabia”. Acest eveniment, care se deruleaza in decursul a patru zile, sarbatoresteaniversarea Centenarului Unirii Basarabiei cu patria mama…

- „Istoria ramane cea mai frumoasa poveste”, spune istoricul Adrian Cioroianu, iar buzoianul Alexandru Marghiloman pare a fi cel mai bun exemplu. Incepand de la averea sa fabuloasa, care avea sa se faramiteze incredibil dupa moartea lui, continuand cu rolul sau deosebit de important in Unirea Basarabiei…

- Primaria Buzau continua seria evenimentelor culturale dedicate Centenarului. Astfel in zilele de 22 și 23 de martie se va desfașura sesiunea de comunicari științifice ,,100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania și rolul politicianului buzoian Alexandru Marghiloman”. Evenimentul este programat de…

- Institutul National pentru Studierea Holocaustului din Romania "Elie Wiesel" isi exprima dezacordul fata de editarea unui timbru in care este ilustrat Miron Cristea, primul patriarh al Bisericii Ortodoxe Romane.

- Ambasada Republicii Moldova in Romania si Muzeul National al Taranului Roman va invita miercuri, 21 martie 2018, ora 18.30, la Sala Foaier, la vernisajul expozitiei de fotografie Asa vazut-a Zaharia. Improvizatii intr-o lume captiva. Recent descoperita in podul unei case abandonate, la 200 km…

- Casa de Cultura din Odobești va invita la sarbatorirea Centenarului Unirii Basarabiei cu Regatul Romaniei, act savarșit la 27 martie 1918, la Chișinau. Evenimentul va avea loc, miercuri, 21 martie, de la ora 11.00. Cu titlul „Basarabia, pamant romanesc”, evenimentul este o invitație…

- Presedintele Tineretului National Liberal (TNL), Mara Mares, a informat joi, intr-o conferinta de presa sustinuta la Brasov ca urmatoarea sedinta a Biroului Executiv National al Tineretului Liberal va avea loc in 27 martie, la Chisinau. ''Pe 27 martie sarbatorim implinirea a 100 de ani de la…

- Cu prilejul aniversarii a 55 de ani de activitate a Corului National de Camera „Madrigal - Marin Constantin", Romfilatelia a introdus in circulatie, incepand cu data de 27 februarie a.c., emisiunea de marci postale „Corul Madrigal, 55 de ani".Pe timbrul cu valoarea nominala ...

- Campania TVR Moldova poate fi urmarita de romanii din tara si din lume, la TVR 1 si TVRi In 27 martie, romanii aniverseaza implinirea a 100 de ani de la Unirea cu Basarabia motiv pentru care Televiziunea Romana va propune sa rasfoim impreuna filele istoriei, rememorand biografiile celor mai importanti…

- Igor Dodon a avut o intrevedere luni, 5 martie, cu liderul PSRM, Zinaida Greceanii. In cadrul dialogului s-a discutat despre proiectele de legi care urmeaza a fi inaintate spre adoptare in Parlament, dar si despre alegerile anticipate din Chisinau.

- „PSD singurul partid din Romania care a promovat cele mai multe femei in politica la toate nivelurile. Incepand de la administrația publica locala și pana la Guvern, Parlament și Uniunea European ...

- Mircea cel Btrân o figur emblematic a Evului Mediu românesc a fost voievodul în timpul cruia Valahia a atins apogeul puterii sale politice i a întinderii teritoriale. Mircea nu a fost doar domn al rii Româneti ci i senior al unor importante inuturi transilvane i singurul stp...

- Marele vis al unirii României cu Moldova pare tot mai aproape de un eșec lamentabil. Dupa ce a încercat sa promoveze ideea „unirii" pe când se afla în funcția de președinte al țarii vecine, Traian Basescu a decis sa-și încerce norocul deja în politica moldoveneasca.…

- Romfilatelia a introdus in circulatie, incepand cu data de 19 ianuarie a.c., emisiunea de marci postale intitulata „Braila - 650 de ani de atestare documentara", alcatuita din cinci timbre ilustrate cu obiective reprezentative ale orasului de la Dunare.In acest an se implinesc 650 de ...

- Presedintele executiv al PMP, Eugen Tomac, a declarat vineri, la Iasi, ca formatiunea sa politica va organiza o serie de evenimente pentru a marca, pe 27 martie, implinirea a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania. "Ne aflam intr-un an deosebit, anul Centenarului. Pentru noi are o semnificatie…

- Romfilatelia a introdus recent in circulatie emisiunea de marci postale „Glorie eterna eroilor Primului Razboi Mondial", dedicata ostasilor care au luptat pentru idealul infaptuirii Romaniei Mari.Cimitirele in care odihnesc eroii Razboiului de Intregire sunt adevarate locuri ale ...

- Romfilatelia a introdus in circulație, incepand cu data de 5 ianuarie a.c., emisiunea comuna de marci poștale „25 de ani de relații diplomatice Romania - Slovacia". Emisiunea filatelica, alcatuita dintr-o marca poștala cu valoarea nominala de 8.00 lei, este ilustrata cu Cimitirul ...

- Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni a lansat Calendarul Unirii. Dedicat Centenarului Marii Uniri de la 1918, calendarul traseaza un arc peste timp și evidențiaza evenimentele premergatoare Întregirii naționale. Prima fila a calendarului…

- Peste 500 de persoane de pe ambele maluri ale Prutului s-au adunat astazi, la Falciu, pentru a cere unirea Romaniei cu Basarabia. Daca majoritatea tinerilor au ales sa mearga in cluburi pentru a sarbatori trecerea dintre ani, unioniștii din Ploiești, București, Cluj-Napoca, Barlad, Vaslui, Iași, Chișinau…

- Igor Dodon a declarat ca in anul 2018 exista riscul destabilizarii situatiei de la Chisinau. Potrivit lui, in politica s-ar putea intensifica confruntarea dintre Presedintie si Parlament, fapt ce ar putea duce la aceea ca presedintele va scoate lumea in strada. In politica externa seful statului nu…

