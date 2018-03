Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai iubita emisiune culinara revine pe Antena 1 din 9 aprilie cu cel de-al cincelea sezon, un sezon „de poveste”, ce va dezvalui experiențele, dar și motivațiile fiecarui concurent. In spatele farfuriilor...

- Inspectoratul județean de Poliție Salaj aduce din nou in atenția salajenilor, necesitatea luarii tuturor masurilor de precauție in vederea evitarii unor situații in care aceștia ar putea fi inșelați. Foarte populara in anii trecuți, metoda de inșelaciune “Premiul” revine in trendul infracțional național,…

- Marius Baldovin s-a inscris la selecțiile ”Chefi la cuțite” și s-a prezentat vineri și sambata pentru cele doua probe, interviul și indemanarea. Numai ca a ieșit scandal mare acolo, dupa ce cantarețul a terminat proba practica. El spune ca a fost luat peste picior de cei trei chefi, Catalin Scarlatescu,…

- Gașca Zurli prezinta, in premiera naționala, spectacolul LUMEA LUI MULȚUMESC. Este cea mai noua producție marca Zurli, prin care cea mai iubita trupa pentru copii, din Romania, iși propune sa-i invețe pe copii valorile prieteniei.

- Oana Roman și fiica ei, Isabela, au caștigat prima ediție “Aici eu sunt vedeta” a noului sezon. Oana Roman și fetița ei, Isabela (4 ani), au caștigat aseara prima ediție a noului sezon “Aici eu sunt vedeta”, prezentata de Cosmin Seleși, la Antena 1. Mama și fiica au facut echipa in cel mai sincer show…

- Joi, 8 martie, de la ora 20.00, incepe al doilea sezon „Aici eu sunt vedeta“ la Antena 1. Iuvenalia, fetita de 4 ani a lui Marcel Pavel (58 de ani), dezvaluie cateva dintre secretele si tabieturile tatalui sau, dar si ce anume nu-i place la acesta, intr-o competitie haioasa, „arbitrata“ de noul prezentator…

- Chef Sorin Bontea a fost sarbatorit de echipa emisiunii ,,Chefi la cuțite” chiar pe platoul de filmari, in timpul jurizarilor pe nevazute ale sezonului cu numarul 5. Surprizele s-au ținut lanț, iar indragitul jurat a avut parte de cadouri inedite.

- Cea mai iubita emisiune culinara, ,,Chefi la cuțite”, a inceput deja filmarile pentru cel de-al cincelea sezon, unde sute de concurenți se lupta la bancurile de lucru pentru un ,,pașaport” catre urmatoarea etapa.

- Cea mai indragita emisiune de umor din Romania, iUmor, a revenit cu cel de-al cincilea sezon al show-ului, difuzat in fiecare duminica, de la ora 20.00, la Antena 1. Pentru perioada audițiilor, Delia a fost cea care a avut grija sa iși compuna fiecare ținuta in parte.

- Mirela Vaida revine pe micile ecrane de luni, 26 februarie, cand ii va intampina pe telespectatori din platoul emisiunii ”Totul pentru dragoste”. Indragita prezentatoare tv marturisește ca pornește la drum cu multe emoții, dar și cu multa incredere ca, impreuna de specialiștii pe care-i va avea alaturi…

- Duminica aceasta, de la ora 18.00, „Romania te iubesc!“ incepe cel de-al 20-lea sezon, cu un reportaj semnat de Rares Nastase, corespondent special Stirile PRO TV, despre distrugerea Jiului pe bani multi.

- In aceasta perioada, Radu Valcan se afla in Thailanda pentru a filma cel de-al patrulea sezon al emisiunii „Insula Iubirii”, in care cuplurile de indragostiți accepta sa se supuna testului cu cel mai sincer raspuns.

- Un mare constructor auto va reveni in Formula 1 incepand cu acest sezon. Alfa Romeo va fi la startul "Marelui Circ" pentru prima oara in ultimii 30 de ani. Constructorul italian va fi principalul sponsor al echipei Sauber, alaturi de care a lansat deja varianta de monopost pentru acest sezon, cu șase…

- Cum a petrecut Catalin Scarlatescu Ziua Indragostiților. Juratul de la „Chefi la cuțite” le-a dat un sfat tuturor barbaților.Catalin Scarlatescu se afla inca la dieta, insa gatește cele mai speciale preparate. Așa s-a intamplat și de Sfantul Valentin, cand juratul de la Antena 1 a impresionat clienții…

- Un concurs de skandenberg ad-hoc va trezi spiritul competiției pentru cei trei jurați "iUmor"! Cheloo ii va provoca pe Delia și Mihai Bendeac la o intrecere, iar aceștia vor accepta provocarea imediat. Mușchii se vor incorda, iar competiția va fi stransa, așa cum telespectatorii vor putea vedea in…

- Dupa o lunga perioada de absența, o indragita prezentatoare de televiziune s-a decis sa bucure din nou telespectatorii cu emisiunile sale. Deși formatul proiectului in cadrul caruia va activa este puțin diferit fața de emisiunea pe care a prezentat-o o buna perioada de timp, vedeta TV spera sa le caștige…

- Audițiile pentru cel mai indragit show de divertisment continua zilele acestea, iar daca in prima zi au aniversat-o pe Delia, astazi, jurații au avut din nou motiv de bucurie: Mihai Bendeac și-a sarbatorit ziua de naștere alaturi de colegii sai! Cei trei jurați revin la pupitrul "iUmor" in fiecare duminica,…

- Mirela Vaida revine pe micile ecrane cu ”Totul pentru dragoste”, din 26 februarie, de la ora 14.00. Prezentatoarea tv va afla cat mai multe povești de iubire ale oamenilor care vor sa impartașeasca din experiența dragostei lor, indiferent cum ar fi ea și in orice ipostaza s-ar afla. „“Totul pentru dragoste”…

- Sub sloganul „Te uiti o seara, razi o saptamana!”, de duminica, 25 februarie, de la ora 20.00, super- comedia revine la Antena 1 cu un nou sezon, ultimul, al emisiunii „In puii mei!”. Mihai Bendeac incheie cu cel de-al IV-lea sezon ”In puii mei!”, un proiect de amploare care s-a dovedit, de-a lungul…

- Andrei Cristian Olteanu, care a caștigat ultima ediție a emisiunii „Chefi la cuțite”, a devenit tatic. Bucurie mare in familia caștigatorului show-ului culinar „Chefi la cuțite” , de la Antena 1. Andrei Cristian Olteanu, care a facut parte din echipa lui chef Sorin Bontea la emisiunea respectiva, a…

- Emisiunea ,,Chefi la cuțite” a dat startul etapei de preselecții pentru cel de-al cincelea sezon, unde pasionații de gatit sau bucatarii au șansa sa iși dovedeasca abilitațile la bancul de lucru.

- Gina Pistol vorbește despre vacanța cu Smiley in Thailanda, prima petrecuta in doi de cand Libertatea a scris, in vara anului trecut, ca sunt impreuna . Prezentatoarea “Chefi la cuțite” (show din care s-au consumat deja 4 sezoane) ne-a povestit, in exclusivitate, cum a fost concediul petrecut in exotica…

- Mihali Cristian George este cunoscut prin prisma show-ului culinar ,,Chefi la cuțite”, acolo unde a facut parte din echipa argintie a lui chef Florin Dumitrescu. Deși fostul concurent este obișnuit sa straluceasca in lumina reflectoarelor prin prisma preparatelor savuroase și al platingului impecabil,…

- In luna iubirii, Antena 1 lanseaza primul show care face ”Totul pentru dragoste”, ocazie cu care Mirela Vaida, una dintre cele mai indragite prezentatoare tv din Romania, revine pe micile ecrane cu mult entuziasm.

- Aida Strambeanu (24 de ani), programator, și Aly Elsiddig (40 de ani), jurist, au posibilitatea sa caștige 100.000 de lei, daca vor ghici varsta altor oameni la “Guess My Age – Ghicește varsta”, show-ul prezentat de Dan Negru, la Antena 1.

- Fosta prezentatoare de la Acces Direct, Mirela Vaida, revine in scurt timp o noua emisiune la Antena 1, cel mai probabil in intervalul orar 14.00 – 16.00. Anuntul a fost facut de indragita vedeta tv pe retelele de socializare. Vesti bune pentru admiratorii Mirelei Vaida! Indragita prezentatoare tv revine…

- Mircea Radu s-a transferat de la TVR la Antena 1, unde deja a plecat in caravana cu emisiunea “Ie Romanie”. Vedeta va avea si ajutoare de nadejde, printre ele aflandu-se conform apropiaților sai, și Andreea Balan, jurata la concursul “Te cunosc de undeva”, aflat acum in pauza. Nici n-a revenit bine…

- Este cel mai morocanos jurat de la „Chefi la Cutite”, concurentii tremura cand ajung in fata lui si chiar au motive. Nu de putine ori a dat cu farfuriile lor de pereti, insa recent a… Este cel mai morocanos jurat de la „Chefi la Cutite”, concurentii tremura cand ajung in fata lui si chiar au motive.…

- Incepand cu primavara aceasta, Antena 1 le aduce telespectatorilor pe micile ecrane un nou reality show, care va fi prezentat de cunoscutul moderator de televiziune Mircea Radu. ,,IE, Romanie” va debuta sub forma unei aventuri rurale, in care vedetele se vor intrece pentru a descoperi cele mai autentice…

- Unul dintre cei mai indragiți chefi din Romania, Chef Catalin Scarlatescu, jurat al emisiunii ”Chefi la cuțite” de la Antena 1, a reușit sa slabeasca 30 de kilograme si este mai slab decat Florin Dumitrescu. In urma cu 3 luni, chef Scarlatescu cantarea 123 de kilograme. Dupa o luna de zile de la inceperea…

- Angie, cunoscuta drept Bad Angie de la emisiunea „Chefi la cuțite”, a povestit despre un teribil accident pe care l-a suferit. Angie Moisescu, supranumita Bad Angie și cunoscuta de la emisiunea „Chefi la cuțite” , a fost invitata la emisiunea „Rai da’ Buni”, de la Antena Stars, acolo unde a facut dezvaluiri…

- Mirela Vaida revine la tv, dar nu cu “Mireasa pentru fiul meu”, așa cum s-a tot speculat zilele trecute. Prezentatoarea tv a ținut sa lamureasca aceste zvonuri și a postat un mesaj pe contul de socializare. Anuntul revenirii Mirelei Vaida pe TV a fost facut pe pagina de Instagram a celor de la Antena…

- Dupa numeroase zvonuri si incertitudini, cel mai iubit show din Romania „Mireasa pentru fiul meu” revine dupa o pauza de cateva luni bune. Mirela Boureanu Vaida se intoarce la carma emisiunii ce a facut-o celebra! Anuntul a fost facut de cei de la Antena 1! E oficial! Cel mai iubit reality-show de matrimoniale…

- Emisiunea ”In Gura Presei” revine la Antena 3, dupa vacanța prilejuita de sarbatorile de iarna de care s-a bucurat realizatorul ei, Mircea Badea. Mircea Badea a anunțat pe Facebook ca revine de maine (3 ianuarie) la Antena 3. Internauții l-au primit cu mesaje de susținere…