Stiri pe aceeasi tema

- Limitarea incalzirii globale la pragul inferior convenit de guvernele lumii in cadrul unui acord incheiat in anul 2015 ar reduce cu pana la cateva sute de milioane numarul persoanelor expuse la riscurile climatice si a celor care ar putea fi afectate de saracie pana in anul 2050,

- Limitarea incalzirii globale la pragul inferior convenit de guvernele lumii in cadrul unui acord incheiat in anul 2015 ar reduce cu pana la cateva sute de milioane numarul persoanelor expuse la riscurile climatice si a celor care ar putea fi afectate de saracie pana in anul 2050, au indicat oamenii…

- Schimbari ''fara precedent" sunt necesare in modul de functionare a societatii pentru limitarea incalzirii globale la 1,5 grade Celsius, sub limita convenita, arata un raport ONU. În caz contrar există riscul înmulţirii valurilor de căldură, a furtunilor…

- Sunt necesare schimbari ''fara precedent" in modul de functionare a societatii pentru limitarea incalzirii globale la 1,5 grade Celsius, sub limita convenita, in caz contrar existand riscul inmultirii valurilor de caldura, a furtunilor care provoaca inundatii sau a secetei din anumite regiuni,…

- Plasticul si alte produse petrochimice vor sustine cererea mondiala de petrol pana in 2050, contracarand un consum mai mic de combustibili pentru transport, a anuntat vineri Agentia Internationala a Energiei (IEA). In pofida eforturilor guvernelor de a reduce poluarea si emisiile de CO2 din…

- Atat in Romania, cat si in restul lumii, temperaturile au crescut drastic in ultimele decenii, trecand din ce in ce mai multe ori de limita suportata de corpul uman, mai exact 32 grade Celsius, in principal din cauza modificarilor climatice provocate de om. In prezent, in Bucuresti se…

- Ultimele zile au fost, fara indoiala, de foc pentru milioane de oameni din vestul Europei, care s-au confruntat cu temperaturi record, ce au trecut de 40 de grade. De curand au fost 38 de grade in Olanda, 44 in Rusia eurpeana, iar in Grecia erau anunțate aproape 50 de grade. Totuși, de cand sunt masurate…

- Datoria la nivel global a atins un nou record in primul semestru al anului 2018, de 247 de mii de miliarde de dolari, cea mai mare parte a acesteia apartinandu-i sectorului ne-financiar, se arata in datele unui raport conceput de Institute of International Finance (IIF).