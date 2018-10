Stiri pe aceeasi tema

- Emisiile globale de carbon vor creste si vor ajunge la un nivel record in 2018, facand ca sansele de atingere a obiectivului ce vizeaza limitarea cresterii temperaturii mondiale sub pragul de 1,5 grade Celsius sau 2 grade Celsius sa devina tot mai reduse, a anuntat miercuri directorul Agentiei Internationale…

- Toamna a venit doar din punct de vedere calendaristic. In realitate, temperaturile vor indica zilele acestea o vara veritabila, chiar caniculara in sudul Romaniei, unde se vor inregistra, sambata și duminica, 35 – 36 de grade Celsius, scrie Mediafax.„Toamna incepe cu o vreme deosebit de calda,…

- Ultimele zile au fost, fara indoiala, de foc pentru milioane de oameni din vestul Europei, care s-au confruntat cu temperaturi record, ce au trecut de 40 de grade. De curand au fost 38 de grade in Olanda, 44 in Rusia eurpeana, iar in Grecia erau anunțate aproape 50 de grade. Totuși, de cand sunt masurate…

- Trei barbati au decedat din cauza caldurii excesive in aceasta saptamana in Spania. La Barcelona, un barbat, cel mai probabil o persoana fara adapost, a fost gasit prabusit pe strada si transportat la spital, unde decesul lui a fost declarat si pus pe seama caldurii, a anuntat Agentia de Protectie…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) ii informeazape cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Spania ca autoritatile spaniole au emis o avertizare de cod portocaliu de canicula pentru regiunea Andaluzia (Cordoba, Jaen, Huelva, Sevilla), unde vor fi inregistrate…

- Aceasta temperatura, inregistrata la ora locala 14.30 (12.30 GMT), reprezinta cea mai ridicata valoare de cand au inceput sa se faca inregistrari meteorologice in landul Saxonia-Anhalt, in care se afla orasul Bernburg, a precizat Serviciul Meteorologic al Germaniei, potrivit Agerpres. Europa…

- Vremea va fi calduroasa in urmatoarele doua saptamani in majoritatea regiunilor tarii, maxima termica urcand pana la 32 de grade Celsius, iar probabilitatea de aparitie a ploilor va fi ridicata pe tot parcursul perioadei, se arata in prognoza Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM) publicata…

- Scandinavia se confrunta in ultimele zile cu temperaturi anormal de mari. In locuri unde maximele rareori trec de 20 de grade, au fost inregistrate temperaturi-record, chiar si dincolo de Cercul Polar, unde termometrul a aratat in multe locuri intre 31 si 34 de grade Celsius. Vremea neobisnuit de calda…