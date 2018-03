Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii germani au efectuat noi perchezitii la sediile companiei Volkswagen (VW), pentru a determina daca aceasta a subevaluat emisiile de dioxid de carbon la un numar mai mare de masini decat cel admis initial, relateaza site-ul agentiei Reuters. Volswagen a confirmat ca sediul central…

- Sambata, 17 martie procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Biroul Teritorial Satu Mare au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a lui Savic Aleksandar, cetatean sarbo-german, pentru savarsirea infractiunilor de trafic de droguri de mare…

- Peste 160 de monede antice din aur si argint furate din siturile rezervatiei arheologice din Muntii Orastiei si vandute apoi prin intermediul unor case de licitatii au fost recuperate de catre anchetatorii romani in urma unor perchezitii facute in lunile februarie si martie, in colaborare cu autoritatile…

- Procurorii de la Parchetul instanței supreme au demarat cercetarile intr-o cauza avand ca obiect fapte de spalare de bani și complicitate la furt calificat in forma continuata. Dosarul privește bunuri arheologice aparținand patrimoniului cultural național roman: tezaure de brațari spiralice, monede,…

- Procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Pitesti impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Pitesti au efectuat 3 perchezitii domiciliare pe raza municipiilor Pitesti si Slatina, intr-o cauza vizand savarsirea infractiunilor de efectuare de…

- Mai multe persoane cercetate de catre procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism Serviciul Teritorial Constanta in dosarul celor peste 40 de perchezitii domiciliare efectuate, zilele trecute, in Constanta, Medgidia, Navodari si Cernavoda raman in arest.…

- Zeci de perchezitii au loc in Romania si Germania pentru destructurarea unei grupari specializate in trafic de migranți. Persoanele suspectate de procurori cereau migranților 5.000 de euro pentru a-i ajuta sa ajunga in occident. Percheziții de amploare au loc in Romania și Germania pentru destructurarea…

- Zeci de perchezitii au loc in Romania si Germania, simultan, la persoane suspectate ca aduceau migranti din Orientul Mijlociu si ii calauzeau pana in Germania. Reteaua actiona pe ruta Turcia – Bulgaria – Serbia – Romania – Ungaria – Austria – Germania, traseu pe care, in 2017, au fost transportate mai…

- La data de 04.03.2018, procurori din cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Biroul Teritorial Tulcea, impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul B.C.C.O. Constanta si S.C.C.O. Tulcea, au efectuat 15 perchezitii domiciliare pe raza mun.…

- Politistii si procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Maramures efectueaza o perchezitie in sectia de Ortopedie a Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Baia Mare, a declarat, joi, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al IPJ Maramures, Florina Metes....

- Procurorii germani au luat o decizie bomba in cazul unui dosar sensibil, care are implicații europene. Concernul european Airbus este obligat sa plateasca o amenda de peste 80 de milioane de euro pentru concluzionarea unei anchete privind vanzarea de avioane de lupta Eurofighter in Austria in anul 2003.

- Trei persoane au fost retinute pentru 24 ore, iar alte 6 au fost plasate sub control judiciar, in urma a 8 perchezitii domiciliare efectuate de politistii de combatere a criminalitatii organizate din Bacau si Constanta si de procurorii D.I.I.C.O.T., cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale. La data…

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Arad efectueaza cercetari intr-o cauza penala. In cursul zilei de astazi, in baza unor autorizatii emise de catre instanta, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Arad, politisti de la Serviciul de investigare…

- Un barbat din Urziceni este cautat de autoritațile judiciare din Austria dupa ce a inșelat zeci de locuitori ai orașului Kroneuburg, situat la 12 kilometri distanța de capitala Viena. Procurorii și polițiștii austrieci fac demersuri pentru ca suspectul sa fie audiat prin intermediul videocamerei, la…

- La cererea reprezentantilor mass media, Biroul de Informare si Relatii Publice este abilitat sa va transmita urmatoarele, procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Iasi efectueaza cercetari intr-o cauza penala ce vizeaza suspiciuni privind savarsirea unor infractiuni…

- Procurorii DNA efectueaza perchezitii la sediul Facultatii de Textile a Universitatii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iasi. Potrivit primelor informatii, sunt ridicate documente in legatura cu un dosar instrumentat de DNA, Serviciul Teritorial Iasi. Procurorii DNA efectueaza perchezitii la sediul…

- Procurorii D.I.I.C.O.T.- S.T. Pitesti impreuna cu ofițeri de poliție judiciara din cadrul B.C.C.O. Pitești au efectuat un numar de5 perchezitii domiciliare pe raza municipiului Bucuresti și a județelor Ilfov, Dambovița și Giurgiu in cadrul ...

- Procurorii DIICOT fac percheziții la firme de medicamente din București, în dosarul în care este cercetat profesorul Mihai Lucan. Procurorii DIICOT au descins miercuri la companii de medicamente din București într-un caz legat de medicul Mihai…

- Despagubirile pe care le puteau obtine pasagerii in cazul intarzierii de peste trei ore ale avioanelor sau anularii curselor, daca le-ar fi solicitat, cumuleaza 12 milioane de euro pe anul 2017, arata un studiu publicat marti de compania AirHelp, specializata in obtinerea de compensatii. …

- Procuratura din Germania a impus Airbus plata unei amenzi de 81,25 de milioane de euro pentru inchiderea uneia dintre cele doua investigatii referitoare la coruptia din jurul vanzarii de avioane de lupta Eurofighter catre Austria, au anuntat vineri cele doua parti, transmite Reuters. Acordul include…

- Procurorii din Munchen au impus o amenda de 81,25 milioane de euro grupului aeronautic european Airbus, in urma investigatiei privind acuzația de frauda si mita in legatura cu vanzarea unor avioane Eurofighter Austriei in 2003, potrivit Reuters . Ministerul Apararii din Austria anuntase, in februarie…

- Fotocredit: Audi Procurorii germani au efectuat noi percheziții la birourile Audi, vizate de aceasta data fiind sediul central de la Ingolstadt, fabrica de la Neckarsulm, dar și cateva reședințe private ale unor responsabili Audi. Noile acțiuni ale oamenilor legii sunt strans legate de cele mai…

- In aceasta dimineata, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism DIICOT ndash; Serviciul Teritorial Pitesti impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Pitesti au efectuat 7 perchezitii domiciliare,…

- Procurorii PCCOCS în comun cu ofițerii Serviciului Spalare a Banilor a Centrului Național Anticorupție efectueaza 35 de percheziții în mun. Chișinau și or. Edineț pe o cauza penala privind comiterea infracțiunilor de spalare a banilor si evaziunii fiscale, care se afla în gestiunea…

- Procurorii DIICOT Cluj si politistii de la Directia de Combatere a Criminalitatii Organizate au efectuat, joi, 47 de perchezitii domiciliare pe raza judetelor Cluj, Neamt si Bistrita-Nasaud, pentru destructurarea unui grup infractional organizat specializat in savarsirea infractiunilor de trafic…

- Procurorii DIICOT au facut percheziții la Penitenciarul Gherla, județul Cluj. Anchetatorii au descoperit ca doi gardieni ai inchisorii ar fi implicați intr-un caz de trafic de droguri. Unul dintre gardieni, Andrei Madaraș, s-ar numara printre suspecți deoarece ar fi incercat sa introduca in penitenciar…

- Perchezitii de amploare intr-un cunoscut penitenciar. Procurorii DIICOT au intrat in forta in Penitenciarul Gherla, pentru stoparea traficului de droguri. Madaraș Andrei ar fi pe lista neagra a propcurorilor, acesta fiind barbatul ce incerca sa introduca substanțe vegetale de culoare verzui-maronie,…

- Procurorii DIICOT Ploiesti si politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate din Ploiesti si Oradea au efectuat, marti, 13 perchezitii domiciliare in Prahova si Bihor intr-un dosar de frauda informatica si fals informatic, 19 mandate de aducere fiind puse in executare. …

- Procurorii fac perchezitii la Agentia Nationala pentru Siguranta Alimentelor.Cazul vizeaza o licitatie trucata pentru achizitionarea vaccinurilor antirabice. Trei persoane au fost retinute.REVENIM CU DETALII.

- Medicul clujean Mihai Lucan a fost retinut de DIICOT, dupa ce a fost audiat mai multe ore, joi, în sediul parchetului, în dosarul în care exista suspiciuni ca medicul, alaturi de alte persoane, ar fi folosit bunurile Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj-Napoca…

- Dan Emil Fofiu Sanpetreanu si Sanda Rodica Baciu, director administrativ, respectiv, director economic in cadrul Institutului de Urologie si Transplant Renal Cluj-Napoca, au fost retinuti joi dimineata de procurorii DIICOT, in dosarul in care au fost efectuate perchezitii la clinica privata a chirurgului…

- Procurorii DIICOT Ploiești, impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul structurilor de combatere a criminalitații organizate din Ploiești, Pitești, Calarași și Ialomița, sprijiniți de politisti din cadrul IJP Prahova și jandarmi, au descins, joi, la 28 de adrese din Prahova și București. Acțiunea…

- Perchezitii la Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal din Cluj Foto: Arhiva. Procurorii DIICOT efectueaza perchezitii la Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal din Cluj. De asemenea, ei perchezitioneaza si locuinta fostilor directori ai Institutului, Mihai Lucan…

