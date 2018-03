Emisii globale record de dioxid de carbon în 2017 Emisiile de dioxid de carbon rezultate din arderea combustibililor fosili au atins, anul trecut, un nivel record de 32,5 gigatone, din cauza cresterii cererii de energie la nivel global si a scaderii ritmului de eficientizare ale producerii si consumului de energie, conform unui anunt dat publicitatii joi de Agentia Internationala pentru Energie (IEA), transmite Reuters.



La nivel global, nevoia de energie a crescut in 2017 cu 2,1%, pana la echivalentul a 14.050 de milioane de tone de petrol - o crestere dubla fata de necesarul inregistrat in 2016 - conform estimarilor IEA.

Sursa articol: agerpres.ro

- 'Trebuie sa facem tot posibilul pentru ca aerul nostru sa fie bun si sanatos', a declarat Maria Krautzberger, coordonatoarea acestui studiu realizat de Oficiul Federal german pentru Mediu, studiu bazat pe numeroase statistici stiintifice si epidemiologice. In afara acestor decese, emisiile…

- Datoria mondiala a atins un nivel record de 233.000 de miliarde de dolari in trimestrul al treilea din 2017, potrivit unei analize publicate joi de Institutul International pentru Finante (IIF), cel mai mare grup de lobby al sectorului financiar, in conditiile in care datoria sectorului privat non-financiar…

