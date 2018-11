Stiri pe aceeasi tema

- Zalmay Khalilzad, emisarul Statelor Unite in Afganistan va efectua pana la data de 20 noiembrie o serie de vizite oficiale in Afganistan, Qatar, Pakistan si Emiratele Arabe Unite, pentru negocieri de pace cu talibanii afgani, relateaza Reuters.

- Cazul asasinarii jurnalistului saudit Jamal Khashoggi complica strategia presedintelui SUA, Donald Trump, de contracarare a influentei Iranului in Orientul Mijlociu prin crearea unei aliante a natiunilor arabe, afirma oficiali americani citati de site-ul agentiei Reuters, informeaza Mediafax.Alianta…

- Clericul musulman Sami ul-Haq, cunoscut ca "parintele talibanilor", care a instruit majoritatea liderilor mișcarii islamiste din Afganistan, a fost ucis vineri intr-un oraș din Pakistan, a declarat un apropiat al acestuia, scrie Mediafax citand Reuters.

- Ctericul musulman Sami ul-Haq, cunoscut ca „parintele talibanilor”, care a instruit majoritatea liderilor miscarii islamiste din Afganistan, a fost ucis vineri intr-un oras din Pakistan, a declarat un apropiat al acestuia, relateaza Reuters.

- Presedintele Federatiei internationale de fotbal (FIFA), Gianni Infantino, a declarat miercuri ca organizatia pe care o conduce analizeaza posibilitatea cresterii numarului echipelor participante la Cupa Mondiala din 2022, prin atragerea altor state din zona Golfului Persic in organizarea competitiei,…

- Emisarul trimis de Statele Unite in Afganistan, Zalmay Khalilzad, s-a intalnit vineri cu oficialii talibani in Qatar, in contextul in care Administrația președintelui american Donald Trump cauta o metoda sa incheie razboiul din ultimii 17 ani din Afganistan, relateaza Euronews, scrie Mediafax.Este…

- Emisarul trimis de Statele Unite in Afganistan, Zalmay Khalilzad, s-a intalnit vineri cu oficialii talibani in Qatar, in contextul in care Administratia presedintelui american Donald Trump cauta o metoda sa incheie razboiul din ultimii 17 ani din Afganistan, relateaza Euronews.

- Talibanii au anuntat miercuri ca isi retrag garantia de securitate pentru Crucea Rosie in Afganistan, dupa ce au acuzat organizatia ca a neglijat prizonieri aflati in greva foamei la inchisoarea Pul-e Charkhi din Kabul, relateaza Reuters, citata de Agerpres.