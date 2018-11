Stiri pe aceeasi tema

- Cazul asasinarii jurnalistului saudit Jamal Khashoggi complica strategia presedintelui SUA, Donald Trump, de contracarare a influentei Iranului in Orientul Mijlociu prin crearea unei aliante a natiunilor arabe, afirma oficiali americani citati de site-ul agentiei Reuters, informeaza Mediafax.Alianta…

- Regele Salman al Arabiei Saudite va efectua incepand de marti mai multe vizite oficiale in tara, timp de o saptamana, in contextul in care regatul se confrunta cu cea mai grava criza politica din ultima perioada, in urma uciderii jurnalistului Jamal Khashoggi, relateaza Reuters.

- Clericul musulman Sami ul-Haq, cunoscut ca "parintele talibanilor", care a instruit majoritatea liderilor mișcarii islamiste din Afganistan, a fost ucis vineri intr-un oraș din Pakistan, a declarat un apropiat al acestuia, scrie Mediafax citand Reuters.

- Secretarul american pentru Energie, Rick Perry, va efectua saptamana viitoare vizite in Ucraina și Polonia, dar și in alte țari aflate in estul Europei, se arata intr-un comunicat emis de Departamentul pentru Energie al Statelor Unite, relateaza site-ul agenției Reuters, citat de Mediafax.

- "Cu aceasta ocazie, vom deschide Ambasada Romaniei in Sultanatul Oman si vom inaugura consulatul onorific al Romaniei. Vizita la Doha reprezinta cel de-al doilea contact intre un prim-ministru al Romaniei si omologul sau din Qatar de la stabilirea relatiilor diplomatice intre cele doua state la 22…

- Prim-ministrul japonez Shinzo Abe va efectua o vizita in China in intervalul 25-27 octombrie, prima a unui sef al guvernului japonez in aceasta tara incepand din 2011, a comunicat vineri Beijingul, in contextul cresterii presiunilor comerciale ale Statelor Unite asupra celor doua tari, informeaza…

- Adjunctul ministrului afgan de Externe va efectua joi o vizita oficiala la Moscova pentru a discuta detaliile unei noi runde de discutii de pace privind Afganistan, care se va desfasura in capitala Rusiei, relateaza site-ul agentiei Reuters.