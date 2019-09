Emisarul special al SUA pentru Ucraina, Kurt Volker, a demisionat

Volker va fi audiat in Camera Reprezentantilor la inceputul lunii octombrie. Oficialul american a avut conexiuni cu avocatul personal al presedintelui american.



Kurt Volker a fost in contact cu avocatul personal al presedintelui Trump, Rudy Giuliani, iar implicarea pe ascuns a lui Giuliani in aceasta afacere a starnit indignare in randul parlamentarilor americani si a contribuit la trezirea atentiei comunitatii de informatii, ceea ce a dus la formularea unei plangeri din partea unui avertizor de securitate.