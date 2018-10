Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Iranului la Natiunile Unite, Gholamali Khoshrou, a cerut secretarului general al ONU si Consiliul de Securitate sa condamne amenintarile israeliene impotriva Teheranului si sa puna sub supraveghere programul nuclear al Israelului, relateaza Reuters, preluata de Agerpres. Potrivit…

- Ambasadoarea americana la ONU, Nikki Haley, a acuzat luni Rusia ca incalca sistematic sanctiunile impotriva Coreei de Nord, informeaza Reuters. Haley a declarat in Consiliul de Securitate al ONU ca exista "dovezi de incalcari semnificative si extinse" de catre Rusia ale sanctiunilor menite…

- Rusia considera ca Turcia este raspunzatoare de separarea militantilor islamisti din Idlib de opozitia siriana moderata, a declarat marti, la Geneva, reprezentantul Moscovei la negocierile pentru pace in Siria, citat de Reuters preluata de Agerpres. "Consideram ca situatia din Idlib trebuie…

- John Bolton, consilierul pentru securitate nationala al presedintelui Donald Trump, a declarat luni ca Statele Unite au convenit cu Regatul Unit si cu Franta sa reactioneze mai dur in cazul unui nou atac cu arme chimice din partea guvernului Siriei, informeaza Reuters. "Am incercat sa transmitem in…

- Organizatia Natiunilor Unite a cerut joi Rusiei, Iranului si Turciei sa impiedice o confruntare in provincia Idlib din Siria care ar afecta milioane de civili si in care atat militanti cat si guvernul sirian ar putea folosi clorul ca arma chimica, relateaza Reuters. Emisarul ONU pentru Siria, Staffan…

- Emisarul ONU pentru Siria, Staffan de Mistura, a invitat reprezentanti din sapte tari in Geneva in data de 14 septembrie, pentru a discuta despre situatia din Siria, in contextul in care ONU incearca sa elaboreze un proiect de reforma constitutionala pentru Siria, relateaza Reuters.

- Emisarul ONU pentru Siria, Staffan de Mistura, a invitat mai multi reprezentanti ai Iranului, Rusiei si Turciei la Geneva in perioada 11-12 septembrie pentru a purta discutii privind problema din Siria, a transmis purtatorul de cuvant al ONU, relateaza Reuters.

- Emisarul special al ONU Staffan de Mistura a invitat Iranul, Rusia si Turcia la convorbiri privind formarea unui Comitet Constitutional in Siria, discutii care vor avea loc la Geneva pe 11-12 septembrie, a anuntat vineri o purtatoare de cuvant a ONU, relateaza Reuters. Discutiile privind formarea unui…