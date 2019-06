Emisarul ONU in Libia, Ghassan Salame a incercat marti, la Tripoli, in cadrul convorbirilor cu oficiali ai Guvernului de Uniune Nationala (GNA) sa relanseze procesul politic aflat in impas de la inceputul ofensivei asupra capitalei libaneze, initiate pe 4 aprilie de maresalul Khalifa Haftar, transmite AFP.



Ghassan Salame a discutat separat cu seful GNA Fayez al-Sarraj si cu vicepremierul Ahmed Meitig, a anuntat Misiunea ONU in Libia (Manul) pe contul sau de Twitter.



Discutiile au vizat in special "mijloacele de reluare a dialogului politic", a informat misiunea ONU, fara…