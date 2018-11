Stiri pe aceeasi tema

- Emisarul ONU pentru Yemen, Martin Griffiths, a sosit vineri in orasul strategic Hodeida, principalul front de razboi din Yemen unde un armistitiu a fost in general respectat timp de zece zile, a declarat o sursa a ONU in Dubai, citata de AFP preluata de Agerpres. Griffiths, care vine de la…

- Emisarul ONU Martin Griffiths revine in Yemen, cu speranta de a pregati viitoare consultari de pace in Suedia, in pofida faptului ca indemnuri la acalmie pe frontul militar nu au impiedicat confruntari violente la Hodeida, un port strategic esential ajutorarii umanitare, relateaza AFP, informeaza…

- Fortele guvernamentale yemenite au preluat controlul celui mai mare oras-port strategic Hodeida, detinut de catre rebelii houthi, au raportat sambata responsabili militari, citati de AFP. Spitalul este situat in estul orasului, pe care fortele fidele presedintelui Abd Rabbo Mansour Hadi,…

- Statele Unite manifesta in continuare deschidere pentru negocierea unui nou acord nuclear cu Iranul, afirma presedintele Donald Trump, in contextul impunerii de noi sanctiuni impotriva regimului de la Teheran, relateaza site-ul agentiei Bloomberg.

- Trupele rusesti si turce vor crea o noua zona demilitarizata in regiunea Idlib din Siria. Rebelii vor fi nevoiti sa se retraga din zona, conform presedintelui rus, Vladimir Putin, scrie Reuters.

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca, incepand cu data de 27 august, cei interesati vor putea depune cererile de acord de finantare pentru schema de ajutor de stat pentru stimularea investitiilor cu impact major in economie. "Incepand cu 27 august, vor putea fi depuse cererile de acord de finantare…

