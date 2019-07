Stiri pe aceeasi tema

- Emisarul Natiunilor Unite pentru Libia a indemnat luni la declararea unui armistitiu pe perioada sarbatorii musulmane Eid al-Adha (Sarbatoarea Sacrificiului) in perioada 11-15 august, intr-o interventie in fata Consiliului de Securitate al ONU, informeaza AFP. Ghassan Salame a afirmat ca aproximativ…

- Acesta a subliniat ca autorii atacului "trebuie adusi in fata justitiei", mentionand ca "Natiunile Unite au furnizat partilor in conflict localizarea exacta a centrului de detentie" unde erau migrantii pentru a evita ca acestia sa fie luati drept tinta. Evenimentul "subliniaza urgenta de a…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, cere 'o ancheta independenta cu privire la circumstantele' raidului aerian de marti seara din Libia soldat cu moartea a 44 de migranti, a anuntat miercuri purtatorul de cuvant al lui Guterres, Stephane Dujarric, transmite AFP. Acesta a subliniat ca autorii…

- Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite se reuneste miercuri de urgenta cu privire la Libia, dupa ce 44 de migranti au fost ucisi si 130 raniti in urma unui atac aerian cu o zi in urma asupra centrului de adapostire a migrantilor de langa Tripoli, informeaza AFP, citand surse diplomatice, potrivit…

- In ultimele doua zile, fortele GNA au publicat fotografii cu rachete antitanc americane Javelin gasite la Gharyan dupa un atac-fulger impotriva bazei fortelor lui pro-Haftar in vestul tarii. Pe lazile din lemn ale rachetelor se poate citi in limba engleza 'fortele armate ale Emiratelor arabe unite'…

- Emisarul ONU in Libia, Ghassan Salame a incercat marti, la Tripoli, in cadrul convorbirilor cu oficiali ai Guvernului de Uniune Nationala (GNA) sa relanseze procesul politic aflat in impas de la inceputul ofensivei asupra capitalei libiene, initiate pe 4 aprilie de maresalul Khalifa Haftar, transmite…

- Consiliul de Securitate al ONU a reiterat solicitarea de incetare a focului in Libia, vineri, la New York, intr-o declaratie comuna ce nu mentioneaza insa numele maresalului Khalifa Haftar, care isi continua ofensiva de cucerire a capitalei Tripoli, informeaza dpa. Haftar, comandantul…