- Un numar estimat de 60.000 de copii ar putea fi afectati de foamete în Coreea de Nord unde sanctiunile internationale exacerbeaza situatia încetinind livrarile de ajutoare, a avertizat marti Fondul Natiunilor Unite pentru Copii (UNICEF), relateaza Reuters. Puterile mondiale au impus sanctiuni…

- Cea mai mare banca din Japonia, Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. (MTU) planuieste sa-si lanseze propria criptomoneda pâna în martie 2018 si va avea un raport de paritate cu moneda nationala a Japoniei, yenul, scrie Investopedia. În prima faza, aceasta va…

- Criza privind programul nuclear nord-coreean trebuie sa fie rezolvata in mod diplomatic, a declarat Kang Kyung-wha, ministrul sud-coreean de Externe, adaugand ca ideea unei solutii militare este inacceptabila, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Japonia a inaugurat marti, la Tokyo, un muzeu consacrat insulelor care constituie subiect de disputa cu China si Coreea de Sud. Seulul nu a intarziat sa ceara inchiderea muzeului administrat de guvernul nipon si care prezinta documente si fotografii in sustinerea revendicarilor teritoriale ale Japoniei,…

- Guvernul austriac vrea sa dea in judecata Comisia Europeana pentru ca a acordat Ungariei autorizatia pentru extinderea centralei nucleare Paks, explicand ca nu considera energia nucleara drept o modalitate de contracarare a incalzirii climei, relateaza Reuters.

- In Tokyo au avut loc, luni, mai multe simulari ale unor eventuale atacuri cu rachete balistice, iar participantii la exercitiu au fost nevoiti sa se adaposteasca intr-un loc sigur sau in statiile de metrou, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters, citata de Mediafax. La exercitiu au…

- Serbia si Muntenegru au toate sansele sa fie urmatoarele tari care sa adere la Uniunea Europena, cel mai probabil pana in anul 2025, a declarat, vineri, comisarul european pentru Politica de Vecinatate si Negocierile de Extindere, Johannes Hahn, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Administratia Bashar al-Assad a avertizat, joi, Turcia ca va riposta la o eventuala operatiune militara in nord-vestul Siriei, in contextul in care Ankara vrea sa atace grupuri kurde de pe teritoriul sirian, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Postul national japonez de radioteleviziune NHK a emis marti o alarma falsa care anunta lansarea unei rachete de catre Coreea de Nord, corectand-o insa dupa cateva minute, dupa ce o gafa similara a provocat panica sambata in statul american Hawaii si intr-un context de alerta ridicata din cauza provocarilor…

- Premierul Japoniei, Shinzo Abe, aflat intr-o vizita istorica in Romania, a anulat intalnire cu primul ministru al Romaniei ce urma sa aiba loc la Palatul Victoria. Potrivit noului program publicat de Guvernul Romaniei, o delegație economica condusa de directorul adjunct al cabinetului Abe va avea o…

- Papa Francisc a declarat luni ca omenirea se afla 'la limita' in fata riscului de izbucnire a unui razboi nuclear si ca aceasta situatie il ingrozeste, informeaza AFP si Reuters. Suveranul pontif a facut aceasta declaratie la bordul avionului cu care calatoreste spre Chile si Peru, la doua…

- China si Rusia au de jucat un "rol important" în dezamorsarea tensiunilor din Peninsula Coreeana, în pofida absentei lor la reuniunea ministeriala asupra Coreii de Nord, prevazuta marti la Vancouver, a afirmat vineri premierul canadian, Justin Trudeau, relateaza AFP. "Comunitatea…

- Japonia a protestat joi fata de prezenta unei nave militare chineze si a unui submarin neidentificat in apropierea insulelor disputate din Marea Chinei de Est, cerand Beijingului sa evite actiunile care ar putea afecta imbunatatirea relatiilor bilaterale, relateaza Reuters si dpa. Submarinul…

- Seulul nu urmarește reunificarea celor doua Corei, ci rezolvarea crizei nucleare din peninsula.Președintele sud-coreean, Moon Jae-in, a facut aceasta declarație in urma primelor negocieri la nivel inalt cu Phenianul din ultimii doi ani.

- Oprirea testelor nucleare nord-coreene este prima conditie prealabila pentru ca Statele Unite sa accepte sa discute cu regimul de la Phenian, a afirmat, duminica, ambasadoarea americana la ONU, Nikki Haley, transmite AFP. Nord-coreenii "trebuie sa opreasca testele. Ei trebuie sa fie de…

- "Casa Albastra" prezidențiala din Coreea de Sud a declarat ca Trump a spus premierului Coreei de Sud, Moon Jae-in, intr-o discuție telefoncia faptul ca spera ca discuțiile inter-coreene vor conduce la rezultate bune și ca va trimite o delegație la nivel inalt, inclusiv membrii familiei sale, la Jocurile…

- Ambasadorul SUA la ONU, Nikki Haley, a avertizat regimul din Coreea de Nord sa nu desfasoare alte teste cu rachete balistice si a anuntat ca Washingtonul nu va lua in serios eventuale discutii inter-coreene daca nu au legatura cu programul nuclear al Phenianului, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Mai multe petroliere sub pavilionul Rusiei au aprovizionat Coreea de Nord cu combustibil in cel putin trei ocazii in ultimele luni prin transferuri efectuate in largul marii, sustin mai multe surse din serviciile de informatii ale unui stat european occidental, citate de Reuters.

- Coreea de Nord a accelerat ritmul, in 2017, in cursa sa nebuna catre arma nucleara, relansand temeri, demne de cele mai intunecate momente ale Razboiului Rece, cu privire la un conflict atomic, scrie AFP.

- Cotatia monedei virtuale bitcoin a scazut semnificativ vineri pe pietele din Asia, apropiindu-se de 13.000 de dolari, un declin de 30% comparativ cu cotatia record de aproape 20.000 de dolari inregistrata la inceputul saptamanii, transmit AFP si Reuters. In jurul orei 12:50 la Tokyo (03:50…

- Ministerul chinez de Externe a criticat joi ceea ce a numit 'afirmatiile nechibzuite' ale Uniunii Europene, dupa ce blocul comunitar a introdus noi reglementari pentru a se apara de importurile excesiv de ieftine si a subliniat ca economia chineza se confrunta cu denaturari semnificative ale pietei…

- Coreea de Nord este "in mod direct responsabila" pentru atacul cibernetic cu virusul de tip ransomware WannaCry, din luna mai, in urma caruia au fost afectate companii si institutii publice din intreaga lume, potrivit unui oficial de rang inalt de la Casa Alba, relateaza site-ul agentiei de stiri Reuters

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau american Donald Trump au convenit, intr-o convorbire telefonica avuta joi, sa faca schimb de informatii cu privire la Coreea de Nord si sa coopereze asupra unor posibile initiative pentru rezolvarea crizei nord-coreene, a indicat vineri Kremlinul, potrivit…

- Presedintele american Donald Trump sustine ca Rusia nu ajuta Statele Unite în privinta solutionarii crizei nord-coreene, adaugând ca Washingtonul ar dori sa primeasca mai mult ajutor din partea Moscovei, informeaza site-ul agentiei de stiri Tass. Presedintele american l-a sunat,…

- Jim Mattis, secretarul american al Apararii, a declarat vineri ca rachetele balistice intercontinentale testate de Coreea de Nord nu reprezinta momentan o amenintare pentru Statele Unite, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Rusia nu este dispusa sa adopte noi sanctiuni impotriva Coreei de Nord care ar strangula aceasta tara in plan economic, a declarat vineri ministrul adjunct rus de externe Igor Morgulov, relateaza Reuters.

- Negociatorul sef al Statelor Unite pentru Coreea de Nord, Joseph Yun, a declarat vineri ca Washingtonul ar trebui sa apeleze la diplomatia directa in raport cu Phenianul, pe langa sanctiunile impuse pentru programele nucleare si cu rachete balistice, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Secretarul american de stat Rex Tillerson s-a oferit sa inceapa discutii directe cu Coreea de Nord fara preconditii, renuntand la solicitarea cheie a SUA, aceea ca Phenianul sa renunte la arsenalul nuclear inainte de a participa la orice fel de negocieri, transmite Reuters.

- Vicepreședintele Comisiei pentru politica externa, eurodeputatul Andi Cristea, a prezidat joi, 7 decembrie a.c., audierea publica organizata de Comisia pentru politica externa și Subcomisia pentru securitate și aparare a Parlamentului European cu privire la situația din Coreea de Nord și aspectele…

- Daca Irlanda de Nord va beneficia de un acord special care sa-i permita sa ramana dupa Brexit in piata unica si in uniunea vamala a Uniunii Europene, atunci si capitala Marii Britanii, Londra, ar trebui sa primeasca un asemenea statut special, considera primarul acesteia Sadiq Khan, informeaza luni…

- Germanii il considera pe președintele american Donald Trump o provocare mai mare pentru politica externa a Germaniei decat liderii autoritari din Coreea de Nord, Rusia sau Turcia, potrivit unui sondaj efectuat de Fundația Koerber, relateaza marți agenția Reuters. Pe primul loc al listei…

- Parlamentarii rusi care au vizitat recent Coreea de Nord au anuntat ca Phenianul nu este pregatit sa dezarmeze si ca nu doreste izbucnirea unui razboi nuclear, dar este pregatit pentru acest scenariu, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Secretarul Consiliului Securitații Rusiei, Nikolai Patrușev, a declarat joi ca Moscova pregatește deja retragerea contingentului sau din Siria, au relatat agențiile de presa ruse, citate de Reuters. "Pregatirile sunt în curs de desfașurare", a declarat Nikolai Patrușev,…

- Uniunea Europeana si Alianta Nord-Atlantica au condamnat, marti, cel mai recent test balistic desfasurat de Coreea de Nord, intrucat submineaza securitatea regionala si internationala, relateaza site-ul agentiei Reuters. Continuarea pe ZFCorporate ZF Corporate…

- Armele nucleare ale Phenianului nu vizeaza nicio tara, cu exceptia SUA, iar restul statelor nu trebuie sa se simta amenintate, a declarat, duminica, Ri Jong-hyok, adjunctul Adunarii Supreme Populare din Coreea de Nord, relateaza site-ul agentiei Yonhap, citat de mediafax.ro. „Realiteatea de astazi ne…

- Presedintele parlamentului unicameral bulgar Dimitar Glavcev a demisionat vineri pentru a evita o criza politica in momentul in care Bulgaria se pregateste sa preia in ianuarie presedintia semestriala a Uniunii Europene, relateaza Reuters, preluat de MIA, scrie agerpres.ro. Socialistii din…

- Statele Unite ale Americii sunt pregatite sa utilizeze intreaga gama de forța militara pentru a stopa un atac nord-coreean, a declarat marți la Seul președintele american Donald Trump, adaugand ca el se axeaza pe utilizarea "tuturor instrumentelor disponibile in afara acțiunii militare"…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat marti ca Vladimir Putin si Donald Trump vor discuta despre Coreea de Nord in cadrul forumului pentru Cooperare economica Asia-Pacific care are loc in aceasta saptamana in Vietnam, anunta Reuters.

- Aceste exerciții ale armatei americane intervin in contextul in care Donald Trump a inceput duminica un turneu de 12 zile in Asia, pe fondul tensiunilor extrem de ridicate intre Washington și Phenian. La manevre vor participa portavioanele USS Nimitz, Ronald Reagan și Theodore Roosevelt, ce…

- Presedintele american Donald Trump i-a salutat luni, la Tokyo, pe imparatul Japoniei, Akihito, si pe imparateasa Michiko cu o strangere de mana si cu o usoara aplecare a capului, dar nu cu o plecaciune, asa cum a facut predecesorul sau Barack Obama, relateaza AFP si Reuters.In 2009, Obama…

- Japonia sustine politica presedintelui SUA, Donald Trump, ce consta in a lua in calcul toate optiunile fata de provocarile Coreei de Nord, a declarat luni premierul japonez, Shinzo Abe, intr-o conferinta de presa comuna la Tokyo cu seful executivului american, aflat in vizita in Japonia, relateaza…

- Cei mai buni tineri tenismeni din circuitul profesionist vor participa, de marți pana sambata, la turneul Next Gen ATP Finals, de la Milano, o competiție cu un format special, relateaza Reuters. În cele cinci zile ale competiției vor putea fi urmariți jucatori talentați…

- Singura modalitate de a localiza si "asigura" toate siturile nucleare din Coreea de Nord ar fi o interventie la sol a soldatilor americani, scrie Washington Post, citand o scrisoare trimisa de oficialii de la Pentagon congresmanilor americani.

- Singurul mod de a localiza si securiza toate siturile nucleare din Coreea de Nord ar fi o interventie americana terestra, se arata intr-o scrisoare transmisa de responsabili din Pentagon Congresului american. Documentul a fost publicat sambata de Washington Post, relateaza AFP.

- Președintele american, Donald Trump, a sosit duminica în Japonia, prima etapa a unui vast turneu asiatic în cursul caruia se va întâlni cu omologul sau rus, Vladimir Putin. Avionul prezidențial Air Force One a aterizat la orele dimineții pe baza militara americana…

- Președintele american Donald Trump a avertizat China ca Japonia - o "națiune razboinica" - ar putea lua lucrurile in propriile maini daca amenințarea reprezentata de Coreea de Nord nu va fi rezolvata, relateaza France Presse. Declarațiile lui Trump au loc înaintea începerii,…