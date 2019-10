Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan i-a explicat presedintelui francez Emmanuel Macron obiectivele operatiunii Turciei in nord-estul Siriei, a anuntat luni presedintia turca, relateaza Reuters. Erdogan a afirmat ca operatiunea va contribui la pacea si stabilitatea regionala si globala,…

- Uniunea Europeana a condamnat luni operatiunea militara turca in nordu Siriei si pregateste sanctiuni cu privire la foraje ilegale pe care Turcia le realizeaza in largul Ciprului, au anuntat ministrii de Externe din UE intr-o declaratie comuna, relateaza AFP.

- Fortele democrate siriene (SDF) conduse de kurzi au anuntat sambata ca 23 de combatanti ai militiei au fost ucisi vineri in urma ofensivei fortelor turce in nordul Siriei, iar alti 37 au fost raniti, relateaza Reuters. Bilantul total al mortilor in randul SDF a ajuns la 45 de miercuri, cand a inceput…

- Turcia a anuntat joi ca fortele sale continua ofensiva in Siria, cucerind obiectivele fixate in a doua zi a ofensivei impotriva militiei kurde Unitatile de protectie a poporului (YPG), dupa ce retragerea trupelor americane a permis lansarea unei noi faze periculoase a conflictului care dureaza de opt…

- Turcia a informat miercuri Consiliul de Securitate al ONU ca operatiunea sa militara din nordul Siriei va fi "proportionata, masurata si responsabila", inaintea reuniunii cu usile inchise in care cei 15 membri ai forului vor discuta ofensiva declansata de Ankara, transmite joi Reuters. Consiliul de…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat miercuri ca operatiunea militara turca din nordul Siriei este o ''idee rea'' si ca nu o sustine, adaugand ca Ankara poarta acum responsabilitatea pentru toti luptatorii Statului Islamic din acea zona, transmit Reuters si AFP. ''In…

- Sase rachete trase de la Qamishli, din Siria, au cazut in centrul Nusaybin, un oras din Turcia situat la frontiera dintre cele doua tari, potrivit agentiei Anatolia, care nu face alte precizari, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Armata turca a lansat miercuri o ofensiva in nord-estul Siriei…

- Turcia va lansa o operatiune militara in nord-estul Siriei, a anuntat presedintele Recep Tayyip Erdogan, sambata, dupa ce autoritatile de la Ankara au acuzat Washington-ul ca nu a facut suficient pentru a-i indeparta pe luptatorii kurzi sirieni de la frontiera turca, relateaza Reuters. Operatiunea…