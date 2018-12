Emirul Qatarului, invitat la Riad pentru un summit al Consiliului de cooperare al Golfului

Stiri pe aceeasi tema

- Summit-ul G20, la care participa cei mai importanți lideri ai lumii, a fost vazut ca un veritabil test pentru prințul de 33 de ani al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, conducatorul de facto al țarii.

- Ucigasii ar fi putut scoate din Turcia, in bagaje, cadavrul dezmembrat al jurnalistului saudit, a declarat ministrul turc al Apararii, Hulusi Akar. „Ei au parasit tara dupa trei sau patru ore de la comiterea crimei. Ar fi putut iesi cu cadavrul dezmembrat al lui Khashoggi in bagaje fara sa aiba probleme…

- Ministrul de externe britanic, Jeremy Hunt, a avut luni o intrevedere cu regele saudit Salman, cu ocazia vizitei pe care o intreprinde la Riad, vizand sa accentueze presiunea asupra Arabiei Saudite in cazul jurnalistului asasinat Jamal Khashoggi si cu privire la razboiul din Yemen, relateaza AFP.…

- Ministrul de externe britanic, Jeremy Hunt, a avut luni o intrevedere cu regele saudit Salman, cu ocazia vizitei pe care o intreprinde la Riad, vizand sa accentueze presiunea asupra Arabiei Saudite in cazul jurnalistului asasinat Jamal Khashoggi si cu privire la razboiul din Yemen, relateaza AFP. Jeremy…

- Premierul Viorica Dancila incepe astazi o vizita de trei zile in Qatar, urmand sa se intalneasca cu seful statui, Alteta Sa regala, Seicul Tamim bin Hamad Al Thani, si cu seful Executivului de la Doha. Vizita in Qatar urmareste consolidarea, la cel mai inalt nivel guvernamental, a dialogului politic…

- Ilie Balaci a antrenat o lunga perioada de timp in zona Golfului, acolo unde a fost platit regește. A inceput in Tunisia, apoi a fost antrenor in Maroc, Arabia Saudita, Kuweit, Emiratele Arabe Unite si Qatar. Balaci dezvaluia ca cel mai mare salariu a fost de peste un milion de dolari pe an, in zona…

- Președintele american Donald Trump a sugerat ca "ucigași fara scrupule" ar putea fi responsabili pentru dispariția și presupusa crima a jurnalistului Jamal Khashoggi, anunțand ca l-a trimis pe secretarul de stat Mike Pompeo in Arabia Saudita pentru a discuta cu regele Salman, relateaza AP, scrie…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat luni într-o postare pe Twitter ca a vorbit cu regele Salman al Arabiei Saudite, care i-a spus ca 'nu stie' nimic despre soarta jurnalistului saudit disparut Jamal Khashoggi, potrivit AFP.