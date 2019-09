Emirul Kuweitului, seicul Sabah al-Ahmad Al-Sabah, 90 de ani, a fost internat pentru ''examene medicale'' intr-un spital din SUA, ceea ce a dus la amanarea unei intalniri cu presedintele Donald Trump, a anuntat duminica agentia de presa oficiala Kuna, relateaza AFP. In august, ministrul de externe iranian, Mohammad Javad Zarif, care a fost in vizita in Kuweit, a scris pe Twitter ca ii doreste ''recuperare rapida'' emirului desi anterior nu fusese data nicio informatie despre posibila deteriorare a starii sanatatii sale. Agentia kuweitiana Kuna a relatat atunci ca…