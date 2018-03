Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 75% din cetatenii francezi vor ca presedintele Emmanuel Macron sa opreasca exportul de arme in Arabia Saudita si Emiratele Arabe Unite, care sunt implicate in razboiul din Yemen, arata un sondaj publicat luni de institutul YouGov, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Primarul Parisului vrea sa introduca transportul public gratuit pentru a reduce poluarea aerului insa se confrunta cu opozitia sefului autoritatii regionale pentru transport care sustine ca o astfel de idee ii va prejudicia pe contribuabili, informeaza Reuters, preluata de Agerpres. Edilul Parisului,…

- Prim-ministrul Viorica Dancila l-a primit vineri, 16 martie 2018, pe ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Emiratelor Arabe Unite la București, Dr. Ahmed Abdullah Bin Saeed Al Matrooshi. In cadrul dialogului, premierul roman a exprimat interesul Guvernului Romaniei de a consolida și dezvolta…

- Fortele aeriene ruse au interceptat, in ultima saptamana, de sapte ori avioane straine care zburau in apropierea frontierelor Rusiei, informeaza publicatia Krasnya Zvezda, citand date de la Ministerul Apararii de la Moscova, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, i-a primit joi, 15 martie a.c., la Palatul Cotroceni, pe Ahmed Abdullah Bin Saeed Al Matrooshi, ambasadorul agreat al Emiratelor Arabe Unite in Romania, Thanglura Darlong, ambasadorul agreat al Republicii India in Romania, și pe Virginia Hesse, ambasador agreat…

- Golurile echipei antrenate de Laurentiu Reghecampf au fost marcate de Tagliabue '45+1, Batna '57 si Al Akbari '65. Intr-un alt meci din aceeasi grupa, disputat tot luni, Lokomotiv Taskent a fost invinsa, pe teren propriu, cu 2-1, de Al Duhail.Dupa patru meciuri, AL Wahda este pe ultimul…

- Un avion cu 67 d epersoane la bord s-a prabusit pe Aeroportul International Tribhuvan din capitala Nepalului, Katmandu, scrie BBC, transmite News.ro . UPDATE 14:39 Cel putin 40 de persoane au murit; sunt 23 de supravietuitori Cel putin 40 de persoane si-au pierdut viata dupa ce un avion care avea 71…

- Un avion privat, care decolase din Emiratele Arabe Unite si se indrepta spre Turcia, s-a prabusit duminica intr-o zona muntoasa din sud-vestul Iranului, in urma incidentului aviatic pierzandu-si viata unsprezece persoane, inclusiv fiica unui om de afaceri turc, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Unsprezece persoane au fost ucise duminica in urma prabusirii in sud-vestul Iranului a unui avion privat turcesc care zbura de la Sharjah, Emiratele Arabe Unite, la Istanbul, a anuntat un purtator de cuvant al aviatiei civile iraniene, citat de ISNA, relateaza Reuters.

- Unsprezece persoane au fost ucise duminica in urma prabusirii in sud vestul Iranului a unui avion privat turcesc care zbura de la Sharjah, Emiratele Arabe Unite, la Istanbul, a anuntat un purtator de cuvant al aviatiei civile iraniene, citat de ISNA, relateaza Reuters.Putem confirma ca un avion privat…

- Unsprezece persoane au fost ucise duminica in urma prabusirii in sud-vestul Iranului a unui avion privat turcesc care zbura de la Sharjah, Emiratele Arabe Unite, la Istanbul, a anuntat un purtator de cuvant al aviatiei civile iraniene, citat de ISNA, relateaza Reuters."Putem confirma ca un…

- Grupul parlamentar de prietenie cu Emiratele Arabe Unite a avut marti, 6 martie, prima intalnire cu noua delegatie a Emiratelor Arabe Unite (EAU) in Romania. In cadrul intrevederii, toti membrii si-au exprimat aprecierea si bucuria pentru investirea Dr. Ahmed Abdulla Al Matrooshi in noua sa calitate…

- Formatia Al Wahda, antrenata de Laurentiu Reghecampf, a fost invinsa, marti, in deplasare, cu scorul de 2-0, de echipa iraniana Zob Ahan, intr-un meci din grupa B a Ligii Campionilor Asiei. Golurile au fost marcate de Tabrizi, in minutele 34 si 73.In precedentele doua partide din grupa, Al…

- Trupul neinsufletit al actritei Sridevi Kapoor, star la Bollywood, a fost trimis catre India, dupa ce a fost predat de autoritatile din Dubai celor din tara de origine a artistei, scrie Reuters. Anuntul a fost facut marti pentru Reuters de un oficial al ambasadei Indiei in Emiratele Arabe Unite.…

- Romania doreste sa completeze escadrila de F16 cu inca patru aeronave si are in proiectie achizitionarea a inca 36 de astfel de aparate de zbor, a declarat, marti, ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor. Citeste si: Prezenta SURPRIZA la intalnirea decisiva Toader-Iohannis: Membri ai CSM,…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a precizat, marti, intr-o conferinta de presa, ca Romania doreste sa completeze escadrila de F16 cu inca 4 aeronave, existand si o proiectie pentru achizitionarea a inca 36 de aeronave F16. Solicitat sa precizeze in ce stadiu sunt negocierile pentru achizitionarea…

- Banca centrala a Arabiei Saudite face un pas important in ceea ce priveste testarea noilor tehnologii aparute in industria financiara. Aceasta a semnat un acord cu compania americana Ripple, care ii va furniza solutii de plata realizate cu ajutorul tehnologiei blockchain. Programul pilot este…

- Maria Sarapova, locul 41 WTA, si americanca Madison Keys s-au retras de la turneul de la Dubai, programat saptamana viitoare, au anuntat, joi, organzatorii, informeaza Reuters. Sarapova primise wild card in Emiratele Arabe Unite, al 13-lea de la revenirea in activitate dupa suspendarea pentru dopaj,…

- In aceasta saptamina, in Emiratele Arabe Unite s-a desfașurat cu succes prezentarea produselor vinicole moldovenești! Compania ROYAL WINE BASARABIA (Emiratele Arabe Unite) a fost creata special pentru promovarea vinificatorilor moldoveni. Prima și singura companie care a reușit sa obțina licența pentru…

- La invitația președintelui Emiratelor Arabe Unite, Igor Dodon, Președintele Republicii Moldova intreprinde o vizita de lucru in EAU pentru a participa la Summit-ul Mondial Guvernamental care se desfașoara la Dubai.

- Producatorul de automobile sportive Porsche AG ar putea sa-si majoreze capacitatea de productie pentru modelul electric Mission E, dincolo de tinta actuala de 20.000 de unitati pe an, si de asemenea va decide in scurt timp daca va lansa o versiune electrica a SUV-ului Macan, a declarat vineri Detlev…

- Avioane de razboi turcesti au bombardat tinte ale militiei kurde in regiunea Afrin din Siria, a anuntat armata turca vineri, in timp ce un ONG de monitorizare a declarat ca raidurile au ucis sapte combatanti si doi civili, informeaza Reuters.Guvernul local din Afrin a acuzat Turcia ca a creat…

- Formatia Al Wahda, antrenata de Laurentiu Reghecampf, a invins, miercuri, in deplasare, cu scorul de 1-0, echipa lui Adrian Ropotan, Hatta, intr-un meci din etapa a XVI-a a Emiratelor Arabe Unite.Golul a fost marcat de Tagliabue, in minutul 72, din penalti. De la Hatta, in minutul 75 a fost…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul doi mondial, a primit un wildcard pentru turneul WTA de la Dubai, programat intre 19 si 24 februarie, cu premii totale de 733.900 dolari. Halep, care initial nu era inscrisa la turneul din Emiratele Arabe Unite, este incerta pentru competitia…

- Simona Halep, locul 2 mondial, va participa la Dubai (Emiratele Arabe Unite), turneu care se va desfașura in perioada 19 - 24 februarie. Inaintea de aceasta competiție, romanca va juca și la Qatar (Dubai), in perioada 12-17 februarie.

- Ministerul Apararii de la Bratislava a anuntat ca discuta in legatura cu achizitionarea de avioane de vanatoare F-16 sau Saab Gripen, pentru a inlocui aeronavele de fabricatie sovietica MiG-29 din dotarea aviatiei slovace, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Avioane turcesti au atacat luni 19 pozitii ale Partidului Muncitorilor din Kurdistan (PKK) in nordul Irakului, omorand 49 de militanti, au anuntat joi fortele armate ale Turciei, relateaza agentia Reuters, scrie agerpres.ro. Doua lovituri aeriene au fost intreprinse luni in regiunile Asos/Qandil,…

- Avioane turcesti au atacat luni 19 pozitii ale Partidului Muncitorilor din Kurdistan (PKK) in nordul Irakului, omorand 49 de militanti, au anuntat joi fortele armate ale Turciei, relateaza agentia Reuters. Doua lovituri aeriene au fost intreprinse luni in regiunile Asos/Qandil, Zap, Avasin/Basyan…

- Un avion rus de vanatoare Su-27 a interceptat luni un avion de supraveghere american deasupra Marii Negre, a anuntat luni ministerul apararii de la Moscova. Stirea a fost difuzata de agentia de presa rusa RIA, preluata de Reuters.Departamentul Apararii de la Washington a protestat, aratand…

- Secretarul american de Stat, Rex Tillerson, si secretarul Apararii, James Mattis, au cerut, marti, Qatarului, Arabiei Saudite si Emiratelor Arabe Unite sa depuna eforturi pentru reducerea tensiunilor din regiune, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Un avion de vanatoare Su-27 a interceptat un avion militar de spionaj american EP-3E Aries II ce zbura deasupra Marii Negre in apropierea spatiului aerian al Rusiei. Pentagonul a reclamat faptul ca avionul de vanatoare a zburat „periculos de aproape”, la doar 1,5 metri de avionul american.

- Rusia afirma ca a interceptat un avion american spion care s-a apropiat de spatiul sau aerian deasupra Marii Negre. Statele Unite protesteaza si cer Rusiei sa inceteze aceste actiuni nesigure care sunt in contradictie cu normele si acordurile internationale.

- Un avion de vinatoare rus de tipul Su-27 a interceptat, luni, o aeronava americana de supraveghere ce efectua un zbor deasupra Marii Negre, a anuntat Ministerul Apararii de la Moscova, citat de agentia RIA, relateaza site-ul Reuters. Potrivit Ministerului rus al Apararii, aeronava americana de tipul…

- Cel puțin 12 oameni au murit, marți dimineața, in urma unui atentat cu mașina capcana in Yemen.Atentatul cu bomba a avut loc in zona de sud-estul Yemenului, la un punct de control deținut de forțele locale susținute de Emiratele Arabe Unite, anunța Reuters pe site-ul propriu.

- Un avion de vanatoare Su-27 a interceptat un avion militar de spionaj american EP-3E Aries II ce zbura deasupra Marii Negre in apropierea spatiului aerian al Rusiei. Pentagonul a reclamat faptul ca avionul de vanatoare a zburat „periculos de aproape”, la doar 1,5m de avionul american.

- Autoritatile spaniole aproba oferta companiei italiene Atlantia SpA de preluare a rivalei spaniole Abertis Infraestructuras SA, valoarea tranzactiei fiind estimata la 17 miliarde de euro, o tranzactie care va crea cel mai mare dezvoltator privat de infrastructura din lume, au declarat, pentru Reuters,…

- Formatia Al Wahda, antrenata de Laurentiu Reghecampf, a invins, miercuri, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa Al Nasr, intr-un meci din etapa a XIII-a a campionatului Emiratelor Arabe Unite.Golul a fost marcat de Matar, in minutul 19. In minutul 23, tot de la Al Wahda Dzsudzsak a ratat…

- Autoritatea antitrust din Italia investigheaza Apple și Samsung pe motiv ca acestea incetinesc in mod voit smartphone-urile proprii pentru a forța consumatorii sa cumpere alte dispozitive, scrie Reuters . Instituția spune ca cei doi giganți ar incalca patru articole din codul național al consumatorilor.…

- Panama, Coreea de Sud, Emiratele Arabe Unite si alte cinci tari ar putea fi scoase de pe lista neagra a paradisurilor fiscale elaborata de Uniunea Europeana, care include momentan 17 state, scrie Reuters.

- Autoritatea poloneza de reglementare a pietei financiare (KFN) a anuntat marti ca nu va aproba planul grupului bancar austriac Raiffeisen Bank International (RBI) de a infiinta o noua banca in Polonia, ceea ce ar ajuta la listarea cu succes a actualei subsidiare - Raiffeisen Bank Polska - pe Bursa de…

- Oficiali din Emiratele Arabe Unite au afirmat, luni, ca avioane de lupta din Qatar au interceptat o aeronava civila ce efectua un zbor de rutina catre Bahrain, insa autoritatile de la Doha au negat aceasta acuzatie, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters. Emiratele Arabe Unite sustin ca avioane…

- Emiratele Arabe Unite (EAU) au afirmat luni ca avioane de lupta din Qatar, rivalul lor in Golful Persic, au "interceptat" doua dintre avioanele lor civile, acuzatii respinse de autoritatile de la Doha, transmite AFP. In aceasta escaladare intre cele doua tari, Qatarul a acuzat in ultimele…

- Oficiali din Emiratele Arabe Unite au afirmat, luni, ca avioane de lupta din Qatar au interceptat o aeronava civila ce efectua un zbor de rutina catre Bahrain, insa autoritatile de la Doha au negat aceasta acuzatie, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Emiratele Arabe Unite (EAU) au acuzat ca avioane de lupta din Qatar, rivalul lor în Golf, au "interceptat" luni dimineata un avion civil al Emiratelor în drum spre Bahrein, marcând o escaladare între Abu Dhabi si Doha care nu mai au relatii diplomatice, informeaza AFP…

- Emiratele Arabe Unite a acuzat Qatarul de interceptarea unei aeronave civile care efectua un zbor catre Bahrain. Doha respinge aceste acuzații, care reprezinta o noua escaladare a tensiunilor dintre statele din Golful Arab, relateaza Reuters. EAU a condamnat incidentul, anunțand ca va lua „toate msurile…

- Zeci de pasageri au fost evacuati de urgenta, vineri, dintr-o aeronava aflata pe aeroportul Pearson din Toronto, dupa ce aceasta a fost lovita de un alt avion care tocmai pleca de la poarta de imbarcare, relateaza Reuters. Imaginile arata cum ...

- Zeci de persoane au fost evacuate dintr-un avion de pasageri in urma ciocnirii cu o alta aeronava la aeroportul din Toronto, existand informatii neconfirmate privind pasageri care au suferit rani usoare in urma incidentului, transmite agentia de stiri Reuters.

- Ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu a declarat miercuri la CCN Turk ca premierul israelian Benjamin Netanyahu si presedintele american Donald Trump sustin protestele antiguvernamentale din Iran, relateaza agentia Reuters. Cavusoglu a mai spus, potrivit canalului de televiziune,…

- Taxa va avea un nivel de 5% și se aplica majoritații bunurilor și serviciilor, potrivit bbc.com . Guvernele doresc sa creasca veniturile in fața prețurilor scazute ale petrolului. Impozitul a fost introdus la 1 ianuarie in ambele țari. Emiratele Arabe (populație 4,49 milioane locuitori) estimeaza ca,…

- Gigantii americani Apple si Amazon poarta negocieri cu autoritatile de la Riad pentru obtinerea unei licente de operare in Arabia Saudita, in conformitate cu programul ambitios al printului mostenitor Mohammed bin Salman de a stimula sectorul de high-tech, au declarat, pentru Reuters, mai multe surse.…