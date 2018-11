Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Emiratelor Unite Arabe la Londra, Sulaiman Almazroui, a declarat vineri ca tara sa analizeaza o cerere de gratiere formulata de familia lui Matthew Hedges, condamnat miercuri la inchisoare pe viata la Abou Dhabi, pentru spionaj, informeaza AFP si dpa. "Familia lui Hedges a…

- Premierul Spaniei, Pedro Sanchez, a continuat joi sa ameninte ca tara sa va bloca acordul de retragere a Regatului Unit din Uniunea Europeana, informeaza AFP. Dupa o discutie cu omoloaga sa britanica, Theresa May, Sanchez a scris pe contul sau de Twitter: "Pozitiile noastre raman departe…

- Britanicul Matthew Hedges a fost condamnat miercuri la inchisoare pe viata de un tribunal federal din Abu Dhabi, dupa ce fusese acuzat de spionaj luna trecuta in beneficiul unei tari straine, a anuntat o purtatoare de cuvant a familiei sale, citata de AFP, in timp ce Reuters citeaza doua surse bine…

- Ministrul de Externe Teodor Melescanu a declarat, vineri, ca premierul Viorica Dancila va face saptamana viitoare o deplasare in Turcia si tarile Golfului. "Va fi o deplasare de o saptamana, este o deplasare in Turcia, care va fi luni, marti si miercuri va fi Dubai si Abu Dhabi in Emiratele…

- Matthew Hedges, doctorand al Universitatii Durham (Nord-Estul Angliei), a fost arestat pe aeroportul din Dubai in data de 5 mai, dupa ce s-a dus in Emiratele Arabe Unite pentru a discuta despre politica externa si strategia tarii in termeni de securitate. De atunci incoace, studentul se afla…