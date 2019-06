Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatoarea Pacii și Prosperitații pentru Moldova in scuarul Catedralei Mitropolitane din Capitala.De Ziua Victoriei și Ziua Europei, un moment inedit a fost parada plutonului de cavalerie al INP si IGP. Caii au defilat frumos pe ritmurile muzicii lui Eugen Doga.

- Fuego surprinde intotdeauna prin spectacolele sale, prin repertoriu și prin emoția pe care reușește de fiecare data sa o transmita publicului sau. Astfel, duminica aceasta, 5 mai, pe TVR 1, de la ora 21.00, timp de trei ore, veți avea ocazia sa-l admirați pe Paul Surugiu intr-un concert de zile mari,…

- Organizatorii festivalului Custom Reșița – care se va desfașura in perioada 5 – 7 iulie in Poiana Golului – anunța ca Uriah Heep completeaza lista artiștilor prezenți la festival. Pe langa artiștii deja anunțați, precum The Rasmus, UDO, Doro, Emir Kusturica & The No Smoking Orchestra sau…

- Emir Kusturica a fost urmarit penal in Romania. Regizorul și muzicianul sarb a fost prins pe Aeroportul Baneasa cu 25 de cartușe 9 milimetri, in 2015. The post Emir Kusturica, urmarit penal in Romania dupa ce a fost prins cu 25 de cartuse cu glont calibrul 9 mm appeared first on Renasterea banateana…

- Intr-un loc de poveste, timp de trei zile, pe dealurile Reșiței, vor rasuna hituri. Iar organizatorii promit sa se ocupe de tot, de la cazare – bazele sportive urmand sa fie deschise inclusiv pentru locuri de campare –, pana la autocare care sa asigure un circuit turistic. Seful administrativului…

- Sarbatoare mare a fost noaptea trecuta in mai multe localuri din Capitala. Direct de pe stadion, cei mai multi dintre suporterii francezi au mers sa sarbatoreasca victoria echipei favorite intr-un local din Chisinau, care, pe toata durata meciului a fost dedicat exclusiv fanilor

- Distractie mare aseara la Chișinau. Moldovenii, dar și irlandezii din țara noastra, au marcat Ziua Sfantului Patrick, sarbatorita cu mare fast in Irlanda. Aceștia au petrecut cu bere verde și au dansat pe ritmurile muzicii irlandeze.

- „Custom Festival” upON Reșița City 5-6-7 Iulie 2019 | “A BIG next step for 2020” #ROCK pe un platou panoramic deasupra Reșiței Intr-un loc de poveste, timp de trei zile, 5-7 iulie, pe dealurile Resiței, vor rasuna hituri pe care le fredonați in timp ce conduceți masina : “In the Shadows” și „First…