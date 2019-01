Stiri pe aceeasi tema

- Elevii si profesorii Liceului Teoretic „Vasile Alecsandri" Iasi l-au sarbatorit pe Eminescu alaturi de elevii si profesorii Liceului „Vasile Alecsandri" din Chisinau. 15 elevi si 15 profesori ieseni s-au aflat in dimineata zilei de 15 ianuarie la liceul din Chisinau, cele doua unitati fiind partenere,…

- Evenimentul va fi urmat de o prelegere sustinuta de catre Simona Modreanu, de la Facultatea de Litere a Universitatii „Al.I. Cuza", aceasta urmand sa vorbeasca despre „Eminescu - reper cultural national in diaspora". Manifestarile vor fi urmate de catre lansarea de carte a autorului Doru Scarlatescu,…

- Iasul are un nou academician in urma ultimei sedinte a Adunarii Generale a Academiei Romane, desfasurata la finalul lunii trecute la Bucuresti. Astfel, prof.dr. Catalin Tanase, actual prorector al Universitatii „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi, a fost ales membru corespondent al Sectiei de Stiinte Biologice.…

- Miercuri, 28 noiembrie 2018, ora 12.00, la Biblioteca Centrala Universitara ”Mihai Eminescu” Iași, va avea loc ceremonia de acordare a Premiilor Negruzzi – ediția a III-a. Evenimentul este dedicat celor care, prin generozitatea, daruirea și talentul lor și-au pus amprenta asupra societații romanești.…

- Sentința-bomba in dosarul in care o cercetatoare de la Facultatea de Chimie a Universitații „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a fost acuzata de constituire a unui grup infracțional organizat. (Ia-ti masina visurilor tale in doar cateva luni!) Judecatorii ieșeni au decis ca Narcisa Vrinceanu sa fie condamnata…

- Mesaje prin care se cere demisia ministrului Justiției, Tudorel Toader, din funcția de rector al Universitații ”Alexandru Ioan Cuza” Iași, au fost proiectate cu laser, sambata seara, pe fațada Facultații de Drept din oraș.Reprezentanții asociației ”Evoluție in instituție”, organizatorul acțiunii,…

- Un autoturism VW Touareg a fost transmis fara plata, in anul 2016, de Serviciul Roman de Informatii catre Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi, informeaza SRI.Precizarea vine dupa ce in presa a aparut informatia ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, rector suspendat al Universitatii…

- Tudorel Toader are o mașina de serviciu in Iași. E un SUV, fabricat de Volkswagen, dar nu asta e partea interesanta, ci ca mașina a venit de la SRI. Tudorel Toader are ca mașina de serviciu un SUV Volkswagen Touareg primit in 2016, dupa ce-a fost ales rector al Universitații „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC)…