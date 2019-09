Stiri pe aceeasi tema

- Pentru a atrage atenția asupra bogației lingvistice a Europei și pentru a incuraja invațarea limbilor straine de-a lungul vieții, Uniunea Europeana și Consiliul Europei, in 2001, au hotarat ca ziua de 26 septembrie a fiecarui an sa fie dedicata celebrarii limbilor europene. In acest context, elevii…

- FOTO – Arhiva Barbatul in varsta de 44 de ani, din municipiul Gherla, care a fost reținut duminica de catre polițiștii din Dej pentru 24 de ore a fost prezentat magistraților, fața de acesta fiind dispusa masura arestarii preventive pentru 30 de zile. Va reamintim, duminica seara, in jurul orei 20:35,…

- Un accident rutier s-a produs sambata dimineața in jurul orei 8,45 la ieșirea din Gherla spre Cluj, pe strada Clujului, in apropiere de Baița. La locul evenimentului au intervenit mai multe echipaje medicale, pompierii de la SVSU Gherla, de la Detașamentul din Dej și poliția. Din primele informații,…

- Patru autovehicule au fost implicate intr-un accident rutier produs joi pe centura ocolitoare de la Gherla, la Bunești. Din primele informații, in jurul orei 16,30, un șofer din Baia Mare, care circula cu un autoturism inmatriculat in județul Maramureș, dinspre Cluj spre Dej, la coborarea de pe varianta,…

- Luni in jurul orei 10,30, Ministerul Educației Naționale a publicat rezultatele la sesiunea de vara a bacalaureatului. La nivelul județului Cluj, inainte de contestații, 14 elevi au obținut media 10. Eleva Martin Daiana de la liceul Ana Ipatescu a obținut nota 10 la toate probele și are media 10. Alți…

- FOTO – Arhiva Județul Cluj se poate mandri in acest an cu 14 medii de 10 obținute la sesiunea iulie-iulie a examenului de Bacalaureat 2019. Cele 14 medii de 10 au fost obținute la Colegiul Național Pedagogic „Gheorghe Lazar” din Cluj-Napoca, la Colegiul Național „Andrei Mureșanu” din Dej, la Colegiul…

- Luni in jurul orei 10,30, Ministerul Educației Naționale a publicat rezultatele la sesiunea de vara a bacalaureatului. La nivelul județului Cluj, inainte de contestații, 14 elevi au obținut media 10. Eleva Martin Daiana de la liceul Ana Ipatescu a obținut nota 10 la toate probele și are media 10. Alți…

- La data de 2 iulie, politistii din cadrul Politiei municipiului Dej au fost sesizati de catre o femeie de 31 de ani din municipiul Dej, despre faptul ca la data de 1 iulie a fost victima unei agresiuni comise asupra sa de catre un barbat, de 33 de ani, din municipiul Gherla. In fapt, la data de 1 iulie,…