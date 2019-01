Eminem scrie istorie in clasamentele Spotify si doboara record dupa record

Stiri pe aceeasi tema

- Cursul de schimb leu/euro a atins vineri un nou maxim istoric, de 4,6975 lei, ca urmare a unei creșteri de 0,18% fața de joi, arata datele afișate de Banca Naționala a Romaniei (BNR). Aceasta este a patra zi de creștere consecutiva, continuand tendința de saptamana trecuta, conform Mediafax.Cursul…

- Ole Gunnar Solskjaer scrie istorie la Manchester United. "Diavolii" au ajuns la sase victorii din tot atatea meciuri jucate cu tehnicianul norvegian pe banca. El a devenit astfel primul antrenor care reuseste aceasta performanta.

- Domeniul jurnalisticii este unul de cultura si nu se poate scrie istoria Romaniei moderne fara istoria presei, a subliniat acad. Razvan Theodorescu, vineri, la evenimentul aniversar consacrat sarbatoririi a 100 de ani de la infiintarea Uniunii Ziaristilor Profesionisti din Romania (UZPR). "Domeniul…

- IBM anunta ca a dezvoltat primul computer cuantic ce poate functiona in afara unui laborator si pe care il va comercializa in viitorul apropiat. IBM Q System One este primul calculator cuantic comercial, o realizare care a fost posibilă graţie unei unităţi care permite funcţionarea…

- Ion Țiriac ramane lider detașat in topul celor mai bogați tenismeni din lume. Cu o avere care a crescut in acest an pana la aproximativ doua miliarde de dolari, Ion Țiriac este cel mai bogat roman și, totodata, cel mai bogat tenisman din istorie, potrivit americanilor de la Tennis Grand Stand.Pe…

- Exporturile de gaze naturale rusesti spre Europa au stabilit un nou record in 2018, in pofida tensiunilor diplomatice si a dorintei Uniunii Europene de a-si reduce dependenta de Rusia, conform cifrelor publicate vineri de grupul rus Gazprom, informeaza AFP. Directorul general de la Gazprom,…

- Cantareata Mariah Carey stabileste un record de accesare online cu piesa sa de Craciun din 1994 "All I Want For Christmas Is You", care a fost ascultata de 10,8 milioane de ori pe platforma Spotify in ajunul Craciunului, arata The Hollywood Reporter.

- Cristian Tarcea, cunoscut sub numele de Monoir, a stabilit un nou record in Bulgaria. Cinci piese produse de acesta sunt in top zece al celor mai difuzate pe posturile de radio din Bulgaria. Piesa „Together”, lansata de 4 Magic și produsa de Monoir, este de 26 de saptamani numarul 1 in topurile de specialitate,…