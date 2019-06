Stiri pe aceeasi tema

- Tatal biologic al lui Eminem – pe care rapperul l-a acuzat in repetate randuri ca l-a abandonat – a incetat din viața, a anunțat miercuri TMZ. Marshall Bruce Mathers Jr avea 67 de ani. Barbatul a murit dupa a suferit un infarct acasa, in Fort Wayne, Indiana, au susținut membri ai familiei și vecinii…

- Celebrul rapper Eminem este in doliu! Tatal sau, Marshall Bruce Mathers, a decedat, in aceasta saptamana, la varsta de 67 de ani, in apropiere de Fort Wayne, Indiana. Vecinii au declarat ca acesta a suferit un atac de cord.

- Vestea ca Bryan Marshall a murit a fost confirmata de agentul Esta Charkham, de la Event Cinema Association (ECA), potrivit The Sun. "Sunt atat de trista ca prietenul meu vechi Bryan Marshall s-a stins", a scris Esta Charkham pe Twitter. Actorul a jucat in filmele The Witches (1966),…

- La doar 54 de ani, una dintre cele mai indragite actrițe de telenovele, s-a stins din viața, joi dimineața, intr-un spital din Mexico City. Actrița mexicana Edith Gonzalez fusese diagnosticata cu cancer ovarian și de col uterin in 2016. Anunțul a fost facut de jurnalistul Joaquin Lopez-Doriga, pe Twitter:…

- "Regretam profund decesul deputatului Hector Olivares. Suntem alaturi de familia sa in aceasta incercare", a scris duminica pe Twitter coalitia aflata la putere, Cambiemos, din care facea parte deputatul. Hector Olivares, in varsta de 61 de ani, a fost impuscat in mai multe randuri in timp ce mergea…

- Celebrul creator de moda Razvan Ciobanu a murit intr-un accident rutier in noaptea de duminica spre luni. Razvan Ciobanu a murit intr-un teribil accident rutier. Masina s-a facut zob, decesul a fost declarat pe loc FOTO Razvan Ciobanu se afla pe litoralul romanesc pentru a petrece sarbatorile…

- Actrita si balerina cubaneza Amelita Vargas a murit la 91 de ani in Argentina, unde se stabilise din anii '40, a informat duminica teatrul Comafi din Buenos Aires, intr-un comunicat citat de EFE potrivit Agerpres. "A decedat Amelita Vargas. Nascuta in Cuba, ea si-a inceput cariera la teatrul…

- Durere și lacrimi intr-o familie din comuna Cochirleanca, județul Buzau! O mamica de 22 de ani a facut infarct exact in momentul in care iși spala copilașii, o fetița de 3 ani și un baiețel de 1 an.