Stiri pe aceeasi tema

- Celebrul rapper Eminem este in doliu! Tatal sau, Marshall Bruce Mathers, a decedat, in aceasta saptamana, la varsta de 67 de ani, in apropiere de Fort Wayne, Indiana. Vecinii au declarat ca acesta a suferit un atac de cord.

- Tatal lui Eminem, Marshall Bruce Mathers, omul pentru care rapperul a compus piesa„Cleanin' Out My Closet” și alte hituri, a murit, la varsta de 67 de ani, la cateva decenii dupa ce i-a frant inima artistului.

- Lumea sporturilor este in doliu. Unul dintre cei mai apreciați luptatori de MMA din Romania, Cosmin Dușa, originar din Cugir, județul Alba, a decedat la Chișinau. Tragicul eveniment s-a petrecut cu o zi inainte ca tanarul sportiv sa urce in cușca campionatului Eagles, din Chișinau. In data de 22 iunie…

- Cantaretul de origine braziliana Gabriel Diniz a murit. Acesta era foarte cunoscut in tara natala. Artistul avea doar 28 de ani și a avut parte de un sfarșit tragic. Și-a gasit sfarșitul intr-un...

- Este doliu in lumea sportului dupa ce fostul multiplu campion de Formula 1, Niki Lauda, in varsta de 70 de ani, a decedat.Conform Antena3.ro, legendarul pilot austriac a fost campion mondial de Formula 1 in editiile din 1975 si 1977, cand a concurat pentru Ferrari si in 1984, alaturi de McLaren.In 1976…

- Nick Teodoreanu s-a nascut in 10 martie 1966 si era nepotul lui Pastorel Teodoreanu. El a studiat Teologie Pastorala Ortodoxa, Drept si Stiinte Politice la Universitatea din Bucuresti. „NICK TEODOREANU, un OM deosebit care mi-a fost prieten de suflet si frate intru Hristos a trecut la Ceruri. Imi este…

- Familia lui John Singleton a anuntat ca regizorul nominalizat la Oscar a murit luni fiind deconectat de la aparate dupa ce a suferit un accident vascular cerebral in urma cu aproape doua saptamani, relateaza Associated Press, potrivit Mediafax."Aceasta a fost o decizie agonizanta, pe care…

- Regizoarea Agnes Varda, reprezentanta a Noului Val in cinematografia franceza, a decedat in noaptea de joi spre vineri, la varsta de 90 de ani, au anuntat, viner, persoane din anturajul acesteia, potrivit AFP, preluata de...