Emily Ratajkowski lanseaza propriul brand de lenjerie intima si a pozat ASA!

Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Dragușanu a postat o fotografie de senzație pe pagina sa de Instagram. Vedeta este imbracata extrem de sumar și se afla in pat. Lenjerie neagra, in contrast placut cu așternuturile albe, alaturi de o privire lasciva a frumoasei pe care o doresc atația barbați. Bianca se afla in India, acolo unde…

- Claudia Romani a pus internetul pe jar in momentul in care s-a afișat intr-o ipostaza interzisa cardiacilor. Focoasa șatena a fost privita pe Instagram de oameni din toate colțurile lumii, caci formele ei apetisante au facut inconjurul globului.

- Legendary este un brand destul de „tanar” pe piața clujeana a rochiilor de mireasa, a costumelor de ceremonie și nu numai. In 17 ianuarie implinește doi ani, dar am avut parte de o creștere spectaculoasa in timpul acesta. Suntem invitați la o mulțime de festivaluri de moda, atat naționale, cat și internaționale.…

- Fiica cea mare a Madonnei, Lourdes, a avut o apariție cel puțin controversata pe podiumul Saptamanei modei de la New York. Pentru prima data pe aceasta pasarela, Lourdes pare sa fi luat lecții de la celebra sa mama in a fura lumina reflectoarelor. La doar 21 de ani, aceasta a aratat incredere in timp…