Cautarile pentru fotbalistul Emiliano Sala și David Ibbotson, pilotul avionului in care se afla, au fost intrerupte dupa caderea intunericului, iar poliția din Insula Guernsey a anunțat ca nu se știe inca daca vor mai fi reluate. „Update, ora 17:10. Dupa o cautare intensa folosind multe aeronave și o barca de salvare in ultimele 9 ore, nu am gasit nici o urma a avionului disparut. Lumina se duce așa ca vom suspenda cautarile. ...